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ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 09.06.2024
ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 375 военнослужащих,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:24
2024-06-09T13:24
2024-06-09T13:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-дарьевка, Григоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства обороны России.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США.Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
МО: ВСУ потеряли до 375 солдат в зоне ответственности группировки "Юг" за сутки