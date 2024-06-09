https://ria.ru/20240609/svo-1951766882.html

ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг" - РИА Новости, 09.06.2024

ВСУ потеряли до 375 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 375 военнослужащих,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:24

2024-06-09T13:24

2024-06-09T13:35

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили склад боеприпасов ВСУ, потери Украины составили до 375 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Зализнянское, Елизаветовка, Ивано-дарьевка, Григоровка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 112-й бригады теробороны", - говорится в сводке министерства обороны России.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 375 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 105-мм орудие М119 производства США.Также уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)