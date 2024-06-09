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Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю - РИА Новости, 09.06.2024
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю
На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:56
2024-06-09T12:56
2024-06-09T13:39
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info. "Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал он. По словам генерала, динамика победы сейчас на стороне России, и это ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь, чтобы ВСУ смогли удержать позиции. По мнению Депорта, нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, добавил генерал. Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, западные страны уже дошли до высшей степени конфронтации, они будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Поставки вооружений на Украину и есть их прямое участие в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент.
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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы франции
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Франции
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю
Генерал Депорт: на Западе не уверены, что войска РФ к ноябрю не подойдут к Киеву
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info
.
"Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал он.
По словам генерала, динамика победы сейчас на стороне России, и это ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь, чтобы ВСУ смогли удержать позиции.
По мнению Депорта, нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, добавил генерал.
Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, западные страны уже дошли до высшей степени конфронтации, они будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Поставки вооружений на Украину и есть их прямое участие в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент.