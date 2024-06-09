https://ria.ru/20240609/svo-1951764148.html

Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю

Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю - РИА Новости, 09.06.2024

Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю

На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:56

2024-06-09T12:56

2024-06-09T13:39

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сергей лавров

владимир путин

нато

вооруженные силы франции

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info. "Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал он. По словам генерала, динамика победы сейчас на стороне России, и это ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь, чтобы ВСУ смогли удержать позиции. По мнению Депорта, нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, добавил генерал. Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, западные страны уже дошли до высшей степени конфронтации, они будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Поставки вооружений на Украину и есть их прямое участие в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html

https://ria.ru/20240607/rossiya-1951118611.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы франции