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Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю - РИА Новости, 09.06.2024
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12:56 09.06.2024 (обновлено: 13:39 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/svo-1951764148.html
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю - РИА Новости, 09.06.2024
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю
На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:56
2024-06-09T13:39
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир путин
нато
вооруженные силы франции
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info. "Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал он. По словам генерала, динамика победы сейчас на стороне России, и это ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь, чтобы ВСУ смогли удержать позиции. По мнению Депорта, нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, добавил генерал. Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, западные страны уже дошли до высшей степени конфронтации, они будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Поставки вооружений на Украину и есть их прямое участие в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240322/voyna-1934823596.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы франции
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Франции
Генерал: на Западе допускают, что российские силы подойдут к Киеву к ноябрю

Генерал Депорт: на Западе не уверены, что войска РФ к ноябрю не подойдут к Киеву

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На Западе нет уверенности, что российские войска не подойдут к Киеву к ноябрю, заявил отставной французский генерал и профессор Института политических исследований Парижа Венсан Депорт в эфире радио France Info.
"Ни один серьезный военный специалист не может гарантировать, что русские не окажутся у Киева к ноябрю", — сказал он.
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По словам генерала, динамика победы сейчас на стороне России, и это ставит Запад перед необходимостью как можно скорее обеспечить военную помощь, чтобы ВСУ смогли удержать позиции.
По мнению Депорта, нынешняя манера Запада управлять кризисом ведет к катастрофе. Запад занял пассивную позицию в конфликте, поэтому требуется перейти к более серьезной оборонной стратегии, добавил генерал.
Как заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, западные страны уже дошли до высшей степени конфронтации, они будут окончательно разрушать международные отношения и подрывать международную безопасность. Поставки вооружений на Украину и есть их прямое участие в войне против России. В такой ситуации Москва оставляет за собой право действовать аналогичным образом, в том числе поставлять дальнобойное вооружение странам, которые испытывают на себе давление, подчеркнул президент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
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РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Франции
 
 
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