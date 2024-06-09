https://ria.ru/20240609/svo-1951762569.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 09.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе спустя 14 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:43

2024-06-09T12:43

2024-06-09T12:43

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе спустя 14 минут, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 12.21 мск. "Город Белгород и Белгородский район - ОТБОЙ РАКЕТНОЙ ОПАСНОСТИ", - написал глава региона.

https://radiosputnik.ru/20240608/traur-1951613836.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, вячеслав гладков