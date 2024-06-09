https://ria.ru/20240609/svo-1951751053.html

Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 09.06.2024

Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:17

2024-06-09T11:17

2024-06-09T11:17

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-каналеВ воскресенье он опубликовал информацию об украинских атаках по региону 8 июня. По 8 районам области было выпущено 143 снаряда, не менее 49 беспилотников атаковали регион, включая три взрывных устройства с дронов. Глава области не привел количество снарядов выпущенных по Белгороду, указывая, что система ПВО отразила воздушную атаку. За отчетный день повреждения выявлены в 3 квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях. "В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено 5 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью 3 дронов и 6 боеприпасов", - написал Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе 13 беспилотников и 31 боеприпас выпущены по 13 населенным пунктам. В результате атак повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона. В Краснояружском районе, как уточнил Гладков, атакам 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпасов подверглись поселок Прилесье, села Графовка и Староселье. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Ивановская Лисица было выпущено 11 беспилотников и 44 боеприпаса. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Артельное, Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено 54 боеприпаса, 5 дронов-камикадзе, 3 взрывных устройства сброшены с БПЛА. Также над территорией округа сбит БПЛА самолетного типа", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240609/svo-1951738082.html

https://radiosputnik.ru/20240609/chasov-yar-1951742218.html

https://radiosputnik.ru/20240608/pvo-1951681646.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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