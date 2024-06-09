Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 143 снаряда по Белгородской области
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
В воскресенье он опубликовал информацию об украинских атаках по региону 8 июня. По 8 районам области было выпущено 143 снаряда, не менее 49 беспилотников атаковали регион, включая три взрывных устройства с дронов. Глава области не привел количество снарядов выпущенных по Белгороду, указывая, что система ПВО отразила воздушную атаку. За отчетный день повреждения выявлены в 3 квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях.
"В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено 5 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью 3 дронов и 6 боеприпасов", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе 13 беспилотников и 31 боеприпас выпущены по 13 населенным пунктам. В результате атак повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона.
В Краснояружском районе, как уточнил Гладков, атакам 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпасов подверглись поселок Прилесье, села Графовка и Староселье. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Ивановская Лисица было выпущено 11 беспилотников и 44 боеприпаса.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.