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Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:17 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/svo-1951751053.html
Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:17
2024-06-09T11:17
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-каналеВ воскресенье он опубликовал информацию об украинских атаках по региону 8 июня. По 8 районам области было выпущено 143 снаряда, не менее 49 беспилотников атаковали регион, включая три взрывных устройства с дронов. Глава области не привел количество снарядов выпущенных по Белгороду, указывая, что система ПВО отразила воздушную атаку. За отчетный день повреждения выявлены в 3 квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях. "В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено 5 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью 3 дронов и 6 боеприпасов", - написал Гладков. По данным губернатора, в Белгородском районе 13 беспилотников и 31 боеприпас выпущены по 13 населенным пунктам. В результате атак повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона. В Краснояружском районе, как уточнил Гладков, атакам 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпасов подверглись поселок Прилесье, села Графовка и Староселье. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Ивановская Лисица было выпущено 11 беспилотников и 44 боеприпаса. "В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Артельное, Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено 54 боеприпаса, 5 дронов-камикадзе, 3 взрывных устройства сброшены с БПЛА. Также над территорией округа сбит БПЛА самолетного типа", - сообщил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240609/svo-1951738082.html
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские военные за сутки 140 раз обстреляли Белгородскую область

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили 143 снаряда по Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 9 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области свыше 140 раз, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
В воскресенье он опубликовал информацию об украинских атаках по региону 8 июня. По 8 районам области было выпущено 143 снаряда, не менее 49 беспилотников атаковали регион, включая три взрывных устройства с дронов. Глава области не привел количество снарядов выпущенных по Белгороду, указывая, что система ПВО отразила воздушную атаку. За отчетный день повреждения выявлены в 3 квартирах, 19 частных домах, 25 автомобилях, двух административных зданиях, храме и двух складских помещениях.
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"В Борисовском районе в селе Грузское дрон-камикадзе упал во дворе многоквартирного дома — в одной из квартир выбиты окна. В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Вериговка было выпущено 5 боеприпасов. Пострадавших и разрушений нет. В Волоконовском районе по селу Тишанка были произведены атаки с помощью 3 дронов и 6 боеприпасов", - написал Гладков.
По данным губернатора, в Белгородском районе 13 беспилотников и 31 боеприпас выпущены по 13 населенным пунктам. В результате атак повреждены линии электропередачи, произошло отключение электричества в селах Петровка, Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторах Валковский и Церковный и частично поселка Октябрьский. В селах Солохи и Орловка временно отсутствует связь. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ, подчеркнул глава региона.
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В Краснояружском районе, как уточнил Гладков, атакам 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпасов подверглись поселок Прилесье, села Графовка и Староселье. В Грайворонском городском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино и Ивановская Лисица было выпущено 11 беспилотников и 44 боеприпаса.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Артельное, Муром, Новая Таволжанка и Середа выпущено 54 боеприпаса, 5 дронов-камикадзе, 3 взрывных устройства сброшены с БПЛА. Также над территорией округа сбит БПЛА самолетного типа", - сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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