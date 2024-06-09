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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:45 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/svo-1951746244.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2024
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области
Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:45
2024-06-09T10:45
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу области 15 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. ВСУ нанесли удары по Каховке, Тополевке, Любимовке, Алешкам, Новой Каховке, Новой Збурьевке, Малой Лепетихе.
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херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области

ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам Херсонской области

© Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ
© Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрелов левобережья Херсонской области со стороны ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу области 15 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник.
ВСУ нанесли удары по Каховке, Тополевке, Любимовке, Алешкам, Новой Каховке, Новой Збурьевке, Малой Лепетихе.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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