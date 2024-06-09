https://ria.ru/20240609/svo-1951746244.html

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области - РИА Новости, 09.06.2024

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли левобережье Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:45

2024-06-09T10:45

2024-06-09T10:45

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки нанесли 36 артиллерийских ударов по 7 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Вооруженные силы киевского режима продолжили террористические обстрелы гражданских объектов левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по левому берегу области 15 артиллерийских ударов. Еще 21 прилет из ствольной артиллерии со стороны ВСУ был зафиксирован ночью. Обстрелам подверглись 7 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. ВСУ нанесли удары по Каховке, Тополевке, Любимовке, Алешкам, Новой Каховке, Новой Збурьевке, Малой Лепетихе.

https://ria.ru/20240608/obstrel-1951700748.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

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херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины