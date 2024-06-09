https://ria.ru/20240609/svo-1951733875.html
Сальдо назвал украинские власти преступниками
Сальдо назвал украинские власти преступниками - РИА Новости, 09.06.2024
Сальдо назвал украинские власти преступниками
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что настоящими преступниками являются отдающие приказы власти в Киеве, а не РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:04
2024-06-09T09:04
2024-06-09T09:04
пмэф-2024
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владимир сальдо
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что настоящими преступниками являются отдающие приказы власти в Киеве, а не солдаты украинских войск, воюющие на фронте. "Это преступление не в ВСУ, это преступление назначенного киевского режима, киевской клики, которая на Банковой числится, но находится не на Банковой, а где-то прячется по бункерам. И разъезжает по заграницам, выпрашивая дополнительные ресурсы на убийство. Это самое большое преступление. Солдаты же в ВСУ, которые воюют, их назвать-то преступниками нельзя. Их туда загоняют. Преступники - это те, о которых я сказал. Это управители, находящиеся совершенно в другом месте. Ну и естественно те, кто приказы преступные издает для нападения на наших мирных граждан. Вот это самые настоящие преступники. Поэтому так", - сказал Сальдо. ВСУ вечером 7 июня обстреляли магазин в селе Садовое Херсонской области. По последним данным Сальдо, погибли 22 мирных жителя, 15 пострадали, среди них пять в очень тяжелом состоянии. Удары были нанесены с правого берега Днепра, первый - управляемым снарядом, второй - ракетой HIMARS. Обстрел села расследуется по статье о теракте, сообщил ранее СК РФ. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
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херсонская область , киев, днепр (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
ПМЭФ-2024, Херсонская область , Киев, Днепр (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо назвал украинские власти преступниками
Сальдо: преступниками являются отдающие приказы власти в Киеве, а не солдаты ВСУ