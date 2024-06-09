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Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова - РИА Новости, 09.06.2024
Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет, информацию об этом разместил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на страничке во... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:50
2024-06-09T20:50
2024-06-09T20:50
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет, информацию об этом разместил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на страничке во "ВКонтакте"."С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац", — говорится в сообщении.Свербилова родилась в 1937 году. Наиболее известная роль — Суок в "Трех толстяках".
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россия, наталия сац
Культура, Россия, Наталия Сац
Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова
Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла на 88-м году жизни