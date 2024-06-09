https://ria.ru/20240609/sverbilova-1951821828.html

Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова - РИА Новости, 09.06.2024

Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет, информацию об этом разместил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на страничке во... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T20:50

2024-06-09T20:50

2024-06-09T20:50

культура

россия

наталия сац

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951821501_0:436:887:935_1920x0_80_0_0_d4f4eee191241c2d7a460e0173cbdc83.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в возрасте 87 лет, информацию об этом разместил Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац на страничке во "ВКонтакте"."С душевной болью и глубоким прискорбием сообщаем о кончине самой первой в нашем театре Заслуженной артистки России Галины Львовны Свербиловой, стоявшей у истоков создания Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац", — говорится в сообщении.Свербилова родилась в 1937 году. Наиболее известная роль — Суок в "Трех толстяках".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наталия сац