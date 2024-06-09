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Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе - РИА Новости, 09.06.2024
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС третий раз за сутки сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:34
2024-06-09T19:34
2024-06-09T19:35
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС третий раз за сутки сообщило о нападении на судно в Аденском заливе. В ночь с субботы на воскресенье и утром ведомство сообщало о нападении на два судна у берегов йеменского порта Адена. Позднее оно добавило, что на одном из судов из-за попадания снаряда начался пожар. Ответственность за нападение на них взяло правящее на севере Йемена движение "Ансар Аллах" (хуситы). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 89 морских милях (около 165 километров - ред.) к юго-западу от Адена, Йемен", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
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в мире, красное море, аден, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Красное море, Аден, Йемен, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Аденском заливе
Британские ВМС сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена