https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html

"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации

"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации - РИА Новости, 09.06.2024

"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации

Специальная военная операция привела к первым успехам России, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T20:40

2024-06-09T20:40

2024-06-09T23:52

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специальная военная операция привела к первым успехам России, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия, на мой взгляд, достигла цели этим украинским конфликтом — это своего рода сдерживание", — отметил он.По мнению полковника, спецоперация показала, что теперь у ВСУ и западных союзников больше нет боеприпасов и зенитных ракет. Все, что они производят, российская армия может уничтожить, пояснил Бод."Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно", — резюмировал он.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951803398.html

https://ria.ru/20240609/kiev-1951796128.html

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андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, швейцария, украина, в мире