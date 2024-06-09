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"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:40 09.06.2024 (обновлено: 23:52 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951820768.html
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации - РИА Новости, 09.06.2024
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации
Специальная военная операция привела к первым успехам России, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:40
2024-06-09T23:52
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
вооруженные силы украины
россия
швейцария
украина
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специальная военная операция привела к первым успехам России, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия, на мой взгляд, достигла цели этим украинским конфликтом — это своего рода сдерживание", — отметил он.По мнению полковника, спецоперация показала, что теперь у ВСУ и западных союзников больше нет боеприпасов и зенитных ракет. Все, что они производят, российская армия может уничтожить, пояснил Бод."Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно", — резюмировал он.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951803398.html
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андрей белоусов, вооруженные силы украины, россия, швейцария, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Россия, Швейцария, Украина, В мире
"Достигла цели". На Западе признали неприятную правду о спецоперации

Полковник Бод: Россия достигла своей цели на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет" на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Специальная военная операция привела к первым успехам России, заявил полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия, на мой взгляд, достигла цели этим украинским конфликтом — это своего рода сдерживание", — отметил он.
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По мнению полковника, спецоперация показала, что теперь у ВСУ и западных союзников больше нет боеприпасов и зенитных ракет. Все, что они производят, российская армия может уничтожить, пояснил Бод.
"Теперь Украина оказалась в стороне, потому что она проиграла, и Запад понял, что на Украине все потеряно", — резюмировал он.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные государства, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныРоссияШвейцарияУкраинаВ мире
 
 
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