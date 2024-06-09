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Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
05:13 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951722380.html
Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди
Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди - РИА Новости, 09.06.2024
Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у украинских войск кончаются люди, "мясных штурмов" на линии фронта... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T05:13
2024-06-09T05:13
пмэф-2024
россия
запорожская область
донбасс
евгений балицкий
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у украинских войск кончаются люди, "мясных штурмов" на линии фронта становится меньше. "У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", - сказал Балицкий агентству. По его словам, украинский солдат, в отличие от российских военнослужащих, не мотивирован и не понимает, за что воюет. "Вот те мотивированные, татуированные нацики, которые убивали людей на Донбассе восемь лет, и потом рванули все за русской кровью, - их уже почти не осталось. Они все или сдохли где-нибудь по госпиталям, или были убиты на полях. Единицы из них остались сегодня в заградотрядах, там ещё полицайствуют", - сказал губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
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россия, запорожская область, донбасс, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
ПМЭФ-2024, Россия, Запорожская область, Донбасс, Евгений Балицкий, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди

Балицкий: у ВСУ кончаются люди, мясных штурмов на линии фронта становится меньше

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2024
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у украинских войск кончаются люди, "мясных штурмов" на линии фронта становится меньше.
"У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", - сказал Балицкий агентству.
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По его словам, украинский солдат, в отличие от российских военнослужащих, не мотивирован и не понимает, за что воюет.
"Вот те мотивированные, татуированные нацики, которые убивали людей на Донбассе восемь лет, и потом рванули все за русской кровью, - их уже почти не осталось. Они все или сдохли где-нибудь по госпиталям, или были убиты на полях. Единицы из них остались сегодня в заградотрядах, там ещё полицайствуют", - сказал губернатор.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2024РоссияЗапорожская областьДонбассЕвгений БалицкийБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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