https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951722380.html

Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди

Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди - РИА Новости, 09.06.2024

Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у украинских войск кончаются люди, "мясных штурмов" на линии фронта... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T05:13

2024-06-09T05:13

2024-06-09T05:13

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что у украинских войск кончаются люди, "мясных штурмов" на линии фронта становится меньше. "У них, конечно, видно, что люди кончаются, потому что "мясных штурмов" становится все меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно. Видно, что Запад устал, что вооружений не хватает, что сравниться с мощностью и идеологической убежденностью России очень тяжело", - сказал Балицкий агентству. По его словам, украинский солдат, в отличие от российских военнослужащих, не мотивирован и не понимает, за что воюет. "Вот те мотивированные, татуированные нацики, которые убивали людей на Донбассе восемь лет, и потом рванули все за русской кровью, - их уже почти не осталось. Они все или сдохли где-нибудь по госпиталям, или были убиты на полях. Единицы из них остались сегодня в заградотрядах, там ещё полицайствуют", - сказал губернатор. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719356.html

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россия, запорожская область, донбасс, евгений балицкий, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф