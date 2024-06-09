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В Китае археологи сделали неожиданное открытие - РИА Новости, 09.06.2024
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10:51 09.06.2024 (обновлено: 15:40 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/sokrovischa-1951747246.html
В Китае археологи сделали неожиданное открытие
В Китае археологи сделали неожиданное открытие - РИА Новости, 09.06.2024
В Китае археологи сделали неожиданное открытие
В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews."В гробу обнаружили очень богатые погребальные... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:51
2024-06-09T15:40
китай
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews."В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам, а также воину высокого ранга.Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.
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китай
Китай
В Китае археологи сделали неожиданное открытие

В предполагаемой гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ

© Фото : Georges BendrihemМавзолей императора Цинь Шихуанди
Мавзолей императора Цинь Шихуанди - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Georges Bendrihem
Мавзолей императора Цинь Шихуанди. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews.

"В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам, а также воину высокого ранга.
Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.
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