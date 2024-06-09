В Китае археологи сделали неожиданное открытие
В предполагаемой гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ
© Фото : Georges BendrihemМавзолей императора Цинь Шихуанди
© Фото : Georges Bendrihem
Мавзолей императора Цинь Шихуанди. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews.
"В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам, а также воину высокого ранга.
"В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам, а также воину высокого ранга.
Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.