https://ria.ru/20240609/sokrovischa-1951747246.html

В Китае археологи сделали неожиданное открытие

В Китае археологи сделали неожиданное открытие - РИА Новости, 09.06.2024

В Китае археологи сделали неожиданное открытие

В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews."В гробу обнаружили очень богатые погребальные... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:51

2024-06-09T10:51

2024-06-09T15:40

китай

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами, пишет портал Arkeonews."В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", — говорится в публикации. В статье отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам, а также воину высокого ранга.Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85 году до нашей эры.

https://ria.ru/20240525/ssha-1948315506.html

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