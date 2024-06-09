https://ria.ru/20240609/scheltsin--1951814670.html

Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него

Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него - РИА Новости, 09.06.2024

Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него

Гендиректор АНО "Цифровые Платформы" Арсений Щельцин подтвердил РИА Новости, что на него было совершено нападение. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:46

2024-06-09T19:46

2024-06-09T20:08

ано "цифровые платформы"

москва

арсений щельцин

происшествия

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые Платформы" Арсений Щельцин подтвердил РИА Новости, что на него было совершено нападение."Да, произошло", - сказал Щельцин.Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. Подозреваемый был задержан. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пострадавший получил не менее трех ударов ножом, личности погибшего и напавшего устанавливаются.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html

https://ria.ru/20240609/ranenie-1951800672.html

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2024

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ано "цифровые платформы", москва, арсений щельцин, происшествия