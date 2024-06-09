https://ria.ru/20240609/scheltsin--1951814670.html
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него - РИА Новости, 09.06.2024
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него
Гендиректор АНО "Цифровые Платформы" Арсений Щельцин подтвердил РИА Новости, что на него было совершено нападение. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:46
2024-06-09T19:46
2024-06-09T20:08
ано "цифровые платформы"
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арсений щельцин
происшествия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Гендиректор АНО "Цифровые Платформы" Арсений Щельцин подтвердил РИА Новости, что на него было совершено нападение."Да, произошло", - сказал Щельцин.Ранее столичный главк МВД РФ сообщил РИА Новости, что полиция задержала мужчину, который в ночь на 8 июня в ходе потасовки убил ножом одного и ранил второго прохожего на северо-востоке Москвы. Подозреваемый был задержан. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что пострадавший получил не менее трех ударов ножом, личности погибшего и напавшего устанавливаются.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
https://ria.ru/20240609/scheltsin-1951815326.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ано "цифровые платформы", москва, арсений щельцин, происшествия
АНО "Цифровые платформы", Москва, Арсений Щельцин, Происшествия
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него
Гендиректор "Цифровых Платформ" Щельцин подтвердил нападение на него в Москве