https://ria.ru/20240609/sammit-1951814900.html
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите - РИА Новости, 09.06.2024
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:49
2024-06-09T19:49
2024-06-09T19:53
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
джо байден
биньямин нетаньяху
джейк салливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по приглашению конгресса. Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа. "Мне нечего сегодня объявлять. Как вы знаете, Белым домом управляют планировщики. Я не вправе анонсировать заранее подобные визиты. Он едет выступать перед конгрессом", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что Байден постоянно находится на связи с израильским лидером. Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы, где вице-президентом был Байден. Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян. Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, джейк салливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Салливан не смог сказать, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите в июле
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по приглашению конгресса.
Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа.
"Мне нечего сегодня объявлять. Как вы знаете, Белым домом управляют планировщики. Я не вправе анонсировать заранее подобные визиты. Он едет выступать перед конгрессом", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.
Он подчеркнул, что Байден постоянно находится на связи с израильским лидером.
Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы
, где вице-президентом был Байден.
Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян.
Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.