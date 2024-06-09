Рейтинг@Mail.ru
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 09.06.2024 (обновлено: 19:53 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/sammit-1951814900.html
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите - РИА Новости, 09.06.2024
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите
Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:49
2024-06-09T19:53
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
джо байден
биньямин нетаньяху
джейк салливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по приглашению конгресса. Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа. "Мне нечего сегодня объявлять. Как вы знаете, Белым домом управляют планировщики. Я не вправе анонсировать заранее подобные визиты. Он едет выступать перед конгрессом", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что Байден постоянно находится на связи с израильским лидером. Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы, где вице-президентом был Байден. Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян. Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
сша
израиль
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9d117c176f9b9558bebbd893ccc9e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, джейк салливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Джейк Салливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите

Салливан не смог сказать, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите в июле

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по приглашению конгресса.
Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Штаты душат свою последнюю надежду
26 мая, 08:00
"Мне нечего сегодня объявлять. Как вы знаете, Белым домом управляют планировщики. Я не вправе анонсировать заранее подобные визиты. Он едет выступать перед конгрессом", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.
Он подчеркнул, что Байден постоянно находится на связи с израильским лидером.
Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы, где вице-президентом был Байден.
Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян.
Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Байден сделал предложение, от которого невозможно отказаться
3 июня, 08:00
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Джо БайденБиньямин НетаньяхуДжейк СалливанОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала