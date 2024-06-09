https://ria.ru/20240609/sammit-1951814900.html

Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите

Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите - РИА Новости, 09.06.2024

Салливан не смог ответить, примут ли Нетаньяху в Белом доме на саммите

Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:49

2024-06-09T19:49

2024-06-09T19:53

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

джо байден

биньямин нетаньяху

джейк салливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869098426_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72fa1c7eb1a0e6ecdf05f7b4e5e7a88c.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Советник президента США Джейк Салливан затруднился сказать, примет ли Джо Байден премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, когда тот приедет в Вашингтон по приглашению конгресса. Визит Нетаньяху запланирован на 24 июля для выступления на совместном заседании сената и палаты представителей на фоне напряженности, возникшей в отношениях израильского кабинета с американской администрацией из-за войны в секторе Газа. "Мне нечего сегодня объявлять. Как вы знаете, Белым домом управляют планировщики. Я не вправе анонсировать заранее подобные визиты. Он едет выступать перед конгрессом", - сказал Салливан в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул, что Байден постоянно находится на связи с израильским лидером. Нетаньяху в 2015 году уже выступал в конгрессе в попытке сорвать иранскую атомную сделку. Тот визит был организован в обход администрации Барака Обамы, где вице-президентом был Байден. Салливан выразил надежду на то, что к приезду Нетаньяху уже будет достигнута лоббируемая США сделка о прекращении огня в секторе Газа и освобождении из палестинского плена заложников-израильтян. Белый дом вынужден корректировать курс на безоговорочную военно-дипломатическую поддержку Израиля после того, как многочисленные жертвы среди мирного населения сектора Газа спровоцировали волну протестов в США и негативно повлияли на рейтинги Байдена в важных для него сегментах демократического электората.

https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), джо байден, биньямин нетаньяху, джейк салливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году