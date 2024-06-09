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В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии - РИА Новости, 09.06.2024
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19:06 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/putin-1951810533.html
В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии
В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии - РИА Новости, 09.06.2024
В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии
Отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высоко оценил слова президента России о ядерном оружии, назвав его настоящим... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:06
2024-06-09T19:06
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высоко оценил слова президента России о ядерном оружии, назвав его настоящим лидером.Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства."Позвольте мне сказать одну вещь, я прослушал его три раза. &lt;...&gt; Это было блестяще, очень внятно, это государственный деятель, это дипломат, это настоящий лидер", — отметил он.Полковник добавил, что Путин показал себя как умный человек, который думает над каждым словом, которое он произносит. Он подозревает, что российский лидер даже думает о том, как это будет переведено на английский."Очень умный человек, и он сказал это именно так, как он должен был сказать это в тех обстоятельствах, в которые мы его сейчас поставили", — резюмировал Уилкерсон.Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html
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россия, москва, владимир путин, вооруженные силы сша, нато
Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы США, НАТО
В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии

Уилкерсон: Путин показал себя как настоящий лидер, говоря о ядерном оружии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высоко оценил слова президента России о ядерном оружии, назвав его настоящим лидером.
Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства.
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"Позвольте мне сказать одну вещь, я прослушал его три раза. <...> Это было блестяще, очень внятно, это государственный деятель, это дипломат, это настоящий лидер", — отметил он.
Полковник добавил, что Путин показал себя как умный человек, который думает над каждым словом, которое он произносит. Он подозревает, что российский лидер даже думает о том, как это будет переведено на английский.
"Очень умный человек, и он сказал это именно так, как он должен был сказать это в тех обстоятельствах, в которые мы его сейчас поставили", — резюмировал Уилкерсон.
Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
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