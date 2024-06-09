https://ria.ru/20240609/putin-1951810533.html

В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии

В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии - РИА Новости, 09.06.2024

В США сделали заявление о Путине после его слов о ядерном оружии

Отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высоко оценил слова президента России о ядерном оружии, назвав его настоящим... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:06

2024-06-09T19:06

2024-06-09T19:06

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москва

владимир путин

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Отставной полковник ВС США Ларри Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom высоко оценил слова президента России о ядерном оружии, назвав его настоящим лидером.Ранее в четверг в первый день Петербургского международного экономического форума Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения. Он также добавил: на Западе считают, что Москва никогда не применит его, но, согласно ядерной доктрине, если суверенитету и целостности страны угрожают, допустимы все средства."Позвольте мне сказать одну вещь, я прослушал его три раза. <...> Это было блестяще, очень внятно, это государственный деятель, это дипломат, это настоящий лидер", — отметил он.Полковник добавил, что Путин показал себя как умный человек, который думает над каждым словом, которое он произносит. Он подозревает, что российский лидер даже думает о том, как это будет переведено на английский."Очень умный человек, и он сказал это именно так, как он должен был сказать это в тех обстоятельствах, в которые мы его сейчас поставили", — резюмировал Уилкерсон.Ранее в прошлом году Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает, Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html

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россия, москва, владимир путин, вооруженные силы сша, нато