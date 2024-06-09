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Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье - РИА Новости, 09.06.2024
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07:36 09.06.2024 (обновлено: 11:11 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html
Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье
Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье - РИА Новости, 09.06.2024
Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье
Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:36
2024-06-09T11:11
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в мире
кишинев
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украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. "Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. ред.), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы", — сказал Додон. Он добавил, что тогда Тирасполь настаивал на независимости. Но два года назад власти непризнанной республики написали в Кишинев письмо с предложением объединяться и всё политически урегулировать. "Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО, его атаковали. Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинева. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье", — резюмировал политик. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html
https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html
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в мире, кишинев, молдавия, украина, игорь додон, обсе
ПМЭФ-2024, В мире, Кишинев, Молдавия, Украина, Игорь Додон, ОБСЕ
Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье

Додон: Киев еще не напал на ПМР из-за того, что де-юре регион — часть Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
"Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. ред.), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы", — сказал Додон.
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Он добавил, что тогда Тирасполь настаивал на независимости. Но два года назад власти непризнанной республики написали в Кишинев письмо с предложением объединяться и всё политически урегулировать.
"Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО, его атаковали. Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинева. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье", — резюмировал политик.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
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ПМЭФ-2024В миреКишиневМолдавияУкраинаИгорь ДодонОБСЕ
 
 
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