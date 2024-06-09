https://ria.ru/20240609/pridnestrove-1951726955.html

Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье

Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье - РИА Новости, 09.06.2024

Додон объяснил, почему Украина еще не напала на Приднестровье

Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T07:36

2024-06-09T07:36

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Украина еще не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии, и Киеву нужно согласие Кишинева, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. "Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де-юре в международном плане — часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимое, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому (глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. — Прим. ред.), когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы", — сказал Додон. Он добавил, что тогда Тирасполь настаивал на независимости. Но два года назад власти непризнанной республики написали в Кишинев письмо с предложением объединяться и всё политически урегулировать. "Но если бы Приднестровье было бы независимое, то украинцы бы давно, с начала СВО, его атаковали. Поэтому угроза есть, но я уверен, что украинцы для того, чтобы начать вот это приключение, им нужно согласие Кишинева. Иначе это агрессия против независимой страны Республики Молдова, частью которой является Приднестровье", — резюмировал политик. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20240326/otnosheniya-1936053392.html

https://ria.ru/20240517/pridnestrove-1946755409.html

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в мире, кишинев, молдавия, украина, игорь додон, обсе