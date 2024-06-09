https://ria.ru/20240609/polsha-1951718404.html

"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада

"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада - РИА Новости, 09.06.2024

"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада

Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T02:43

2024-06-09T02:43

2024-06-09T03:11

в мире

польша

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский."Мир балансирует на тонкой грани. Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам", — заявил он.По словам журналиста, богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего краха мировой финансовой системы."Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию", — заключил Ястржембский.В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Глава государства в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша