"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада
Myśl Polska: развязанная Западом ядерная война уничтожит Польшу
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
"Мир балансирует на тонкой грани. Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам", — заявил он.
По словам журналиста, богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего краха мировой финансовой системы.
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"Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию", — заключил Ястржембский.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Глава государства в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
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