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"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада - РИА Новости, 09.06.2024
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02:43 09.06.2024 (обновлено: 03:11 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/polsha-1951718404.html
"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада
"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада - РИА Новости, 09.06.2024
"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада
Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T02:43
2024-06-09T03:11
в мире
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский."Мир балансирует на тонкой грани. Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам", — заявил он.По словам журналиста, богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего краха мировой финансовой системы."Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию", — заключил Ястржембский.В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Глава государства в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html
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в мире, польша
В мире, Польша
"В любой день". В Польше испугались рокового шага Запада

Myśl Polska: развязанная Западом ядерная война уничтожит Польшу

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeИспытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мировая война, которую многие развязывают на Западе, уничтожит Польшу, написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.
"Мир балансирует на тонкой грани. Запад на наших глазах стал диктатурой и теперь превращается в полицейское сверхгосударство, которое навязывает свою волю другим народам", — заявил он.
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По словам журналиста, богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего краха мировой финансовой системы.
«
"Ядерная война может начаться в любой день. Война, которая может стать роковой для нашего народа, которая может уничтожить нашу нацию", — заключил Ястржембский.
В среду во время общения Владимира Путина с главами международных информационных агентств президента России спросили, что могло бы послужить спусковым крючком для ядерной войны и насколько мир близок к этому риску. Глава государства в начале своего ответа обратил внимание на то, что возглавляемую им страну все время пытаются обвинять в "размахивании ядерной дубинкой", но тему возможности использования ядерного оружия поднимает не он, а журналисты, задавая соответствующий вопрос и выводя его на этот разговор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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