https://ria.ru/20240609/pogoda-1951765789.html

Метеоролог прогнозирует рекорды жары в Турции текущим летом, сообщили СМИ

Метеоролог прогнозирует рекорды жары в Турции текущим летом, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2024

Метеоролог прогнозирует рекорды жары в Турции текущим летом, сообщили СМИ

Жара в текущий летний период в Турция, вероятно, побьет рекорды, пишет газета Hürriyet, ссылаясь на мнение члена факультета метеорологии Стамбульского... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:14

2024-06-09T13:14

2024-06-09T13:22

турция

стамбул

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АНКАРА, 9 июн – РИА Новости. Жара в текущий летний период в Турция, вероятно, побьет рекорды, пишет газета Hürriyet, ссылаясь на мнение члена факультета метеорологии Стамбульского технического университета (ITU) профессора Орхана Шена. "Июль и август будут еще жарче, чем сейчас. Вполне вероятно, что мы побьём рекорды. В прошлом году в Стамбуле термометры показали 41,3 градуса, превзойдя отметку 40,6 градуса в 1938 году. Это был самый жаркий день за последние 85 лет. В этом году, скорее всего, будет 42-43. Будьте готовы!" - приводит издание слова Шена. Он отметил, что в период, когда глобальное потепление достигло своего пика, наблюдать внезапные метеорологические изменения - нормальное явление. "Мы наблюдали это в начале недели: температура поднялась на 7-8 градусов, в выходные мы немного расслабились, но со вторника в упомянутых мною регионах все начнётся снова. Это система. Если она продолжается в течение 5 дней, на 5 градусов выше среднего, это называется тепловой волной. В этом году мы будем испытывать их часто. Вот что отличает этот год от других… Мы также увидим интенсивные локальные дожди, наводнения и град. Позвольте мне сказать вам это впервые. Каким бы жарким ни было лето, зима будет такой же холодной", - сказал Шен.

https://ria.ru/20240607/pozhary-1951528446.html

https://ria.ru/20240211/klimatolog-1926644643.html

турция

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турция, стамбул