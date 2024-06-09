https://ria.ru/20240609/pmef-1951731722.html

Беспилотники должны стать обычными гаджетами в России, рассказал эксперт

Беспилотники должны стать обычными гаджетами в России, рассказал эксперт - РИА Новости, 09.06.2024

Беспилотники должны стать обычными гаджетами в России, рассказал эксперт

Гражданские беспилотные летательные аппараты должны стать обычными гаджетами в России, высказал свое мнение в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2024 глава... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:43

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Гражданские беспилотные летательные аппараты должны стать обычными гаджетами в России, высказал свое мнение в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2024 глава крупнейшего производителя беспилотных машин в России компании "Геоскан", участника рынка НТИ "Аэронет" Алексей Семенов. "В первую очередь мы ожидаем, что в стране появятся собственные беспилотники для обычных людей, такие, как DJI (китайский производитель - ред.) – технически совершенные, массовые и дешевые. Беспилотники должны стать гаджетами. Мне нравится это слово - хотя оно и нерусское, но компактное и точное. Гаджет – это что-то сложное, но маленькое, удобное и очень привлекательное", - сказал Семенов. Он добавил, что кроме этого, "мы должны научиться применять беспилотники в экономике, получать серьезный экономический эффект". "Это точно возможно, мы видим как минимум четыре отрасли, которые можно кардинально цифровизовать с помощью беспилотников, - картография и кадастр, сельское хозяйство, лесное хозяйство, маркшейдерия. Беспилотники умеют собирать достоверную и актуальную информацию, очень дешево и очень быстро. А получение информации – кровеносная система цифровизации", - заключил Семенов. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024.

https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951579258.html

https://ria.ru/20230902/bespilotniki-1893770552.html

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экономика, технологии, россия