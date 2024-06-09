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ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников - РИА Новости, 09.06.2024
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18:12 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/plennye-1951804574.html
ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников
ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников - РИА Новости, 09.06.2024
ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников
Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило в воскресенье, что во время операции по освобождению четырех заложников в субботу, в том числе гражданина... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T18:12
2024-06-09T18:12
в мире
израиль
россия
сша
махмуд аббас
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило в воскресенье, что во время операции по освобождению четырех заложников в субботу, в том числе гражданина России, израильская армия убила трех других пленных, включая гражданина США. "Чтоб вы знали, взамен ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство", - говорится в сообщении Telegram-канала движения ХАМАС. Кроме того, по уточненным данным властей сектора Газа, 274 палестинца были убиты, 698 получили ранения при обрушении в результате израильских ударов 89 домов в лагере беженцев Нусейрат во время проведения израильской армией операции по освобождению заложников в субботу. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание СБ ООН для обсуждения массовой гибели гражданских палестинцев во время израильской операции. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240609/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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в мире, израиль, россия, сша, махмуд аббас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, США, Махмуд Аббас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников

ХАМАС: ЦАХАЛ убил 3 пленных, включая американца, при освобождении 4 заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
Читать ria.ru в
ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило в воскресенье, что во время операции по освобождению четырех заложников в субботу, в том числе гражданина России, израильская армия убила трех других пленных, включая гражданина США.
"Чтоб вы знали, взамен ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство", - говорится в сообщении Telegram-канала движения ХАМАС.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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Вчера, 19:55
Кроме того, по уточненным данным властей сектора Газа, 274 палестинца были убиты, 698 получили ранения при обрушении в результате израильских ударов 89 домов в лагере беженцев Нусейрат во время проведения израильской армией операции по освобождению заложников в субботу. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание СБ ООН для обсуждения массовой гибели гражданских палестинцев во время израильской операции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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В миреИзраильРоссияСШАМахмуд АббасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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