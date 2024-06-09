ХАМАС заявило, что ЦАХАЛ убил трех пленных при освобождении заложников
ХАМАС: ЦАХАЛ убил 3 пленных, включая американца, при освобождении 4 заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные
ДОХА, 9 июн — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассама" заявило в воскресенье, что во время операции по освобождению четырех заложников в субботу, в том числе гражданина России, израильская армия убила трех других пленных, включая гражданина США.
"Чтоб вы знали, взамен ваша собственная армия убила трех ваших же заложников в том же лагере беженцев, у одного из которых было американское гражданство", - говорится в сообщении Telegram-канала движения ХАМАС.
Кроме того, по уточненным данным властей сектора Газа, 274 палестинца были убиты, 698 получили ранения при обрушении в результате израильских ударов 89 домов в лагере беженцев Нусейрат во время проведения израильской армией операции по освобождению заложников в субботу. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание СБ ООН для обсуждения массовой гибели гражданских палестинцев во время израильской операции.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 37 тысяч человек, пострадали около 84,5 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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