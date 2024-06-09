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Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми - РИА Новости, 09.06.2024
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09:00 09.06.2024 (обновлено: 16:04 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/petersen-1951733465.html
Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми - РИА Новости, 09.06.2024
Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild. "Я хочу... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T09:00
2024-06-09T16:04
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild. "Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — сказала она в комментарии изданию. Петерсен отметила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства. Вместе с тем Bild пишет, что ее уже исключили из фракции АдГ в гамбургском парламенте, сейчас идет процесс исключения из партии. В апреле лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt заявил, что Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html
https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html
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в мире, россия, германия, гамбург (город)
В мире, Россия, Германия, Гамбург (город)
Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми

Bild: депутат Петерсен из ФРГ вместе с детьми решила переехать в Россию

CC BY-SA 4.0 / WeisstBescheidDigga / Ольга Петерсен
Ольга Петерсен - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
CC BY-SA 4.0 / WeisstBescheidDigga /
Ольга Петерсен. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild.

"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — сказала она в комментарии изданию.
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Петерсен отметила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства.

Вместе с тем Bild пишет, что ее уже исключили из фракции АдГ в гамбургском парламенте, сейчас идет процесс исключения из партии.

В апреле лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt заявил, что Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
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