Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми
Bild: депутат Петерсен из ФРГ вместе с детьми решила переехать в Россию
Ольга Петерсен. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild.
"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — сказала она в комментарии изданию.
"Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — сказала она в комментарии изданию.
Петерсен отметила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства.
Вместе с тем Bild пишет, что ее уже исключили из фракции АдГ в гамбургском парламенте, сейчас идет процесс исключения из партии.
В апреле лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt заявил, что Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.
Вместе с тем Bild пишет, что ее уже исключили из фракции АдГ в гамбургском парламенте, сейчас идет процесс исключения из партии.
В апреле лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt заявил, что Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.