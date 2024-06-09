https://ria.ru/20240609/petersen-1951733465.html

Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми

Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми - РИА Новости, 09.06.2024

Немецкий депутат рассказала, почему переехала в Россию с детьми

Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild. "Я хочу... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T09:00

2024-06-09T09:00

2024-06-09T16:04

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германия

гамбург (город)

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию, опасаясь за судьбу детей, пишет Bild. "Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой", — сказала она в комментарии изданию. Петерсен отметила, что при этом продолжает оставаться депутатом и намерена выполнять свои обязательства. Вместе с тем Bild пишет, что ее уже исключили из фракции АдГ в гамбургском парламенте, сейчас идет процесс исключения из партии. В апреле лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Тюрингии Бьорн Хеке в эфире немецкого канала Welt заявил, что Германии следует стремиться к миру и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией.

https://ria.ru/20240605/germaniya-1950636173.html

https://ria.ru/20240104/adg-1919711788.html

россия

германия

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