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В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами - РИА Новости, 09.06.2024
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14:07 09.06.2024 (обновлено: 14:25 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/peskov-1951773549.html
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами - РИА Новости, 09.06.2024
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами
Входя в предвоенный экстаз, западные власти вводят цензуру для своих медиа, но Россия должна объяснять свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:07
2024-06-09T14:25
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Входя в предвоенный экстаз, западные власти вводят цензуру для своих медиа, но Россия должна объяснять свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю встречу российского лидера Владимира Путина с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.В среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел встречу с представителями международных информагентств."Их редакционная политика, я в этом убежден, она не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами, о чем они говорят напрямую, они, входя вот в такой, знаете, предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное. И это то, что происходит, это то, что мы видим невооруженным глазом", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента России отметил, что даже в "самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании" выходят материалы, написанные "под диктовку".На вопрос, есть ли смысл общаться с западными медиа сегодня, Песков ответил утвердительно. "Мы должны пытаться объяснять свою позицию. Это как езда на велосипеде. Здесь нельзя останавливаться, это нужно делать постоянно. Крутить педали нужно постоянно", - пояснил Песков.Представитель Кремля добавил, что после получения приглашения принять участие во встрече с Путиным "кто-то думал быстрее, кто-то думал медленнее, но все сразу откликнулись"."Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ - это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего" ,- подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926667962.html
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами

Песков: Запад вводит цензуру для своих СМИ, но РФ должна объяснять свою позицию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Входя в предвоенный экстаз, западные власти вводят цензуру для своих медиа, но Россия должна объяснять свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю встречу российского лидера Владимира Путина с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.
В среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел встречу с представителями международных информагентств.
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"Их редакционная политика, я в этом убежден, она не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами, о чем они говорят напрямую, они, входя вот в такой, знаете, предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное. И это то, что происходит, это то, что мы видим невооруженным глазом", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента России отметил, что даже в "самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании" выходят материалы, написанные "под диктовку".
На вопрос, есть ли смысл общаться с западными медиа сегодня, Песков ответил утвердительно. "Мы должны пытаться объяснять свою позицию. Это как езда на велосипеде. Здесь нельзя останавливаться, это нужно делать постоянно. Крутить педали нужно постоянно", - пояснил Песков.
Представитель Кремля добавил, что после получения приглашения принять участие во встрече с Путиным "кто-то думал быстрее, кто-то думал медленнее, но все сразу откликнулись".
"Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ - это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего" ,- подчеркнул Песков.
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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