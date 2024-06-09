https://ria.ru/20240609/peskov-1951773549.html

В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами

В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами - РИА Новости, 09.06.2024

В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами

Входя в предвоенный экстаз, западные власти вводят цензуру для своих медиа, но Россия должна объяснять свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:07

2024-06-09T14:07

2024-06-09T14:25

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Входя в предвоенный экстаз, западные власти вводят цензуру для своих медиа, но Россия должна объяснять свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавнюю встречу российского лидера Владимира Путина с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ.В среду на полях ПМЭФ президент России Владимир Путин провел встречу с представителями международных информагентств."Их редакционная политика, я в этом убежден, она не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне, к войне с нами, о чем они говорят напрямую, они, входя вот в такой, знаете, предвоенный экстаз, соответствующим образом начинают ущемлять интересы СМИ, переводя СМИ в состояние подцензурное. И это то, что происходит, это то, что мы видим невооруженным глазом", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.Пресс-секретарь президента России отметил, что даже в "самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании" выходят материалы, написанные "под диктовку".На вопрос, есть ли смысл общаться с западными медиа сегодня, Песков ответил утвердительно. "Мы должны пытаться объяснять свою позицию. Это как езда на велосипеде. Здесь нельзя останавливаться, это нужно делать постоянно. Крутить педали нужно постоянно", - пояснил Песков.Представитель Кремля добавил, что после получения приглашения принять участие во встрече с Путиным "кто-то думал быстрее, кто-то думал медленнее, но все сразу откликнулись"."Они заинтересованы в этом. Встреча с Путиным в наше время для любого серьезного СМИ - это большой шанс из первых рук получить оценку происходящего" ,- подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20240211/intervyu-1926667962.html

https://ria.ru/20240214/reaktsiya-1927455187.html

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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков