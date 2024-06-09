https://ria.ru/20240609/peskov-1951756459.html
В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией
В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 09.06.2024
В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией
Заявления немецких властей о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:51
2024-06-09T11:51
2024-06-09T13:36
германия
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брюссель
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявления немецких властей о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", — сказал Песков.Поэтому, добавил он, власти Германии наперегонки на разных уровнях делают заявления."Представляете, как они разрываются? <…> Поэтому такая это их нелегкая позиция", — отметил пресс-секретарь.На этой неделе министр обороны Борис Писториус заявил, что Германии необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО. По его словам, это чушь и бред собачий и нужно западным странам только для того, чтобы одурачивать собственное население и так удерживать свое имперское положение.При этом Путин обратил внимание на зависимость Германии от "бенефициара за океаном" в области обороны, безопасности, политики, в том числе информационной. Он добавил, что в сегодняшнем руководстве ФРГ никто не защищает немецкие интересы.
https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html
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германия, россия, брюссель, нато, дмитрий песков, борис писториус
Германия, Россия, Брюссель, НАТО, Дмитрий Песков, Борис Писториус
В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией
Песков: заявления ФРГ о войне с Россией связаны с попыткой угодить НАТО и ЕС
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Заявления немецких властей о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью
, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
"Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", — сказал Песков.
Поэтому, добавил он, власти Германии наперегонки на разных уровнях делают заявления.
"Представляете, как они разрываются? <…> Поэтому такая это их нелегкая позиция", — отметил пресс-секретарь.
На этой неделе министр обороны Борис Писториус
заявил, что Германии необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.
Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО. По его словам, это чушь и бред собачий и нужно западным странам только для того, чтобы одурачивать собственное население и так удерживать свое имперское положение.
При этом Путин обратил внимание на зависимость Германии от "бенефициара за океаном" в области обороны, безопасности, политики, в том числе информационной. Он добавил, что в сегодняшнем руководстве ФРГ никто не защищает немецкие интересы.