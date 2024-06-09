https://ria.ru/20240609/peskov-1951756459.html

В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией

В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 09.06.2024

В Кремле прокомментировали заявления ФРГ о подготовке к войне с Россией

Заявления немецких властей о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:51

2024-06-09T11:51

2024-06-09T13:36

германия

россия

брюссель

нато

дмитрий песков

борис писториус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Заявления немецких властей о подготовке к войне с Россией связаны с необходимостью угодить и Брюсселю, и Вашингтону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. И в рамках этого дефицита, конечно, власти Германии наперегонки стараются — им надо и Брюсселю угодить, и "Вашингтонскому парткому" угодить, и Столтенбергу угодить в НАТО", — сказал Песков.Поэтому, добавил он, власти Германии наперегонки на разных уровнях делают заявления."Представляете, как они разрываются? <…> Поэтому такая это их нелегкая позиция", — отметил пресс-секретарь.На этой неделе министр обороны Борис Писториус заявил, что Германии необходимо подготовиться к войне с Россией к 2029 году.Президент Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств на полях ПМЭФ в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО. По его словам, это чушь и бред собачий и нужно западным странам только для того, чтобы одурачивать собственное население и так удерживать свое имперское положение.При этом Путин обратил внимание на зависимость Германии от "бенефициара за океаном" в области обороны, безопасности, политики, в том числе информационной. Он добавил, что в сегодняшнем руководстве ФРГ никто не защищает немецкие интересы.

https://ria.ru/20240608/putin-1951534453.html

https://ria.ru/20240124/voyna-1923084416.html

германия

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, брюссель, нато, дмитрий песков, борис писториус