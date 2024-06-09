Рейтинг@Mail.ru
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:20 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/oshibka-1951723799.html
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского - РИА Новости, 09.06.2024
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского
Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T06:20
2024-06-09T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
теодор постол
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте", — сказал он.По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на "черную дыру"."Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов", — добавил Постол.Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, теодор постол, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Теодор Постол, США
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского

Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
03:45
По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на "черную дыру".
"Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов", — добавил Постол.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.
Американские военнослужащие во время учений в Европе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
"Этого мы и хотели". В США откровенно высказались о России
01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТеодор ПостолСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала