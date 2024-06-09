https://ria.ru/20240609/oshibka-1951723799.html

"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского

"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского - РИА Новости, 09.06.2024

"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского

Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T06:20

2024-06-09T06:20

2024-06-09T06:20

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте", — сказал он.По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на "черную дыру"."Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов", — добавил Постол.Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.

https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, теодор постол, сша