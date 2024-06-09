https://ria.ru/20240609/oshibka-1951723799.html
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского - РИА Новости, 09.06.2024
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского
Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T06:20
2024-06-09T06:20
2024-06-09T06:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
теодор постол
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_4287a8cdaaac01894fad4986e3ed9e21.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Решение Владимира Зеленского пожертвовать жизнями украинцев говорит о неминуемом поражении Киева, заявил профессор Массачусетского технологического института (MIT), экс-советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину. Киев проиграл в этом конфликте", — сказал он.По его словам, ситуация с демографией на Украине похожа на "черную дыру"."Зеленский, по сути, бросает в эту дыру все больше ни в чем не повинных людей, которых ждет мясорубка. На поле боя у них нет никаких шансов", — добавил Постол.Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил о том, что украинцев в ходе тотальной мобилизации хватают на улицах, а желающих воевать там немного. Российский лидер также сообщил, что администрация США настаивает на снижении порога мобилизации на Украине до 18 лет.
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddb1de02c7fd3c49b50988a0ff7560b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, теодор постол, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Теодор Постол, США
"Киев проиграл". Экс-советник Пентагона указал на роковую ошибку Зеленского
Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада