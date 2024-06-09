https://ria.ru/20240609/opros-1951816836.html
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции - РИА Новости, 09.06.2024
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции
Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:12
2024-06-09T20:12
2024-06-09T20:12
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News. Согласно результатам опроса, 62% зарегистрированных избирателей поддержали бы новую правительственную программу, которая бы предусматривала депортацию всех нелегальных мигрантов из страны, в то время как 38% выступили против подобной идеи. По мнению 70% респондентов, миграционная политика экс-президента США Дональда Трампа, который в случае переизбрания намеревается депортировать нелегалов из страны, смогла бы сократить число нелегальных пересечений американской границы, в то время как в отношении политики его соперника на предстоящих выборах и нынешнего президента Джо Байдена так высказались только 20% опрошенных. Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей. Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции
CBS News: 62% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News
.
Согласно результатам опроса, 62% зарегистрированных избирателей поддержали бы новую правительственную программу, которая бы предусматривала депортацию всех нелегальных мигрантов из страны, в то время как 38% выступили против подобной идеи.
По мнению 70% респондентов, миграционная политика экс-президента США Дональда Трампа
, который в случае переизбрания намеревается депортировать нелегалов из страны, смогла бы сократить число нелегальных пересечений американской границы, в то время как в отношении политики его соперника на предстоящих выборах и нынешнего президента Джо Байдена
так высказались только 20% опрошенных.
Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.