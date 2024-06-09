Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/opros-1951816836.html
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции - РИА Новости, 09.06.2024
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции
Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:12
2024-06-09T20:12
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_37166b53b31d39e38b918e0bce045a27.jpg
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News. Согласно результатам опроса, 62% зарегистрированных избирателей поддержали бы новую правительственную программу, которая бы предусматривала депортацию всех нелегальных мигрантов из страны, в то время как 38% выступили против подобной идеи. По мнению 70% респондентов, миграционная политика экс-президента США Дональда Трампа, который в случае переизбрания намеревается депортировать нелегалов из страны, смогла бы сократить число нелегальных пересечений американской границы, в то время как в отношении политики его соперника на предстоящих выборах и нынешнего президента Джо Байдена так высказались только 20% опрошенных. Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей. Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден. Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
https://ria.ru/20240604/migranty-1950502717.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823845693_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_ad79227385e8e1c2b93bf20b0b198ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Опрос показал отношение американцев к нелегальной миграции

CBS News: 62% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 60% американцев поддержали бы депортацию всех нелегальных мигрантов из США, следует из опроса, проведенного компанией YouGov и телеканалом CBS News.
Согласно результатам опроса, 62% зарегистрированных избирателей поддержали бы новую правительственную программу, которая бы предусматривала депортацию всех нелегальных мигрантов из страны, в то время как 38% выступили против подобной идеи.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США
9 апреля, 09:23
По мнению 70% респондентов, миграционная политика экс-президента США Дональда Трампа, который в случае переизбрания намеревается депортировать нелегалов из страны, смогла бы сократить число нелегальных пересечений американской границы, в то время как в отношении политики его соперника на предстоящих выборах и нынешнего президента Джо Байдена так высказались только 20% опрошенных.
Опрос проводился 5-7 июня среди 2063 жителей США. Погрешность составляет 3,8 процентных пунктов для зарегистрированных избирателей.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщал, что Трамп в случае избрания хочет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов при помощи сотрудников правоохранительных органов всех уровней власти. По информации газеты New York Times, он планирует организовать для них лагеря, в которых они будут содержаться в ожидании высылки из страны.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.
Ближайшие выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в предвыборной гонке являются действующий глава государства, демократ Джо Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для номинации от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
США начали рассматривать дела об убежище в ускоренном порядке
4 июня, 19:38
 
В миреСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала