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При обстреле Донецка получил повреждения частный дом - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:34 09.06.2024 (обновлено: 21:10 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/obstrel-1951819228.html
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом - РИА Новости, 09.06.2024
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом
Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:34
2024-06-09T21:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по частному сектору Кировского района города. Боеприпас пробил крышу, перекрытие и вошел в пол. Еще две стены в доме оказались пробиты после попадания. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел велся с применением снаряда натовского калибра 155-мм. В момент обстрела в комнате, куда залетел снаряд, находилась пожилая женщина. Боеприпас приземлился в метре от нее, однако по стечению обстоятельств она получила только легкие травмы спины. "Меня накрыло пылью, побило всю спину. Приезжала скорая помощь, меня уже возили в больницу. Я сначала даже ничего не увидела, здесь было только облако пыли", - рассказала пострадавшая Лилия Ивановна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 49 раза обстреляли территорию республики, выпустив 119 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 6 мирных жителей. Повреждения получили 4 жилых домостроения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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донецкая народная республика
донецк
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Последствия обстрела частного жилого дома в Донецке
Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Снаряд попал в комнату, где находилась пожилая женщина. По счастливому стечению обстоятельств она получила только легкие травмы спины.
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донецкая народная республика, донецк, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Кировский район, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом

Прямым попаданием натовского снаряда поврежден частный дом в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по частному сектору Кировского района города. Боеприпас пробил крышу, перекрытие и вошел в пол. Еще две стены в доме оказались пробиты после попадания.
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22 июня 2022, 17:18
Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел велся с применением снаряда натовского калибра 155-мм.
В момент обстрела в комнате, куда залетел снаряд, находилась пожилая женщина. Боеприпас приземлился в метре от нее, однако по стечению обстоятельств она получила только легкие травмы спины.
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"Меня накрыло пылью, побило всю спину. Приезжала скорая помощь, меня уже возили в больницу. Я сначала даже ничего не увидела, здесь было только облако пыли", - рассказала пострадавшая Лилия Ивановна.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 49 раза обстреляли территорию республики, выпустив 119 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 6 мирных жителей. Повреждения получили 4 жилых домостроения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкКировский районВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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