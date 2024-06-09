https://ria.ru/20240609/obstrel-1951819228.html
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом - РИА Новости, 09.06.2024
При обстреле Донецка получил повреждения частный дом
Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:34
2024-06-09T20:34
2024-06-09T21:10
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донецкая народная республика
донецк
кировский район
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по частному сектору Кировского района города. Боеприпас пробил крышу, перекрытие и вошел в пол. Еще две стены в доме оказались пробиты после попадания. Как сообщили РИА Новости в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел велся с применением снаряда натовского калибра 155-мм. В момент обстрела в комнате, куда залетел снаряд, находилась пожилая женщина. Боеприпас приземлился в метре от нее, однако по стечению обстоятельств она получила только легкие травмы спины. "Меня накрыло пылью, побило всю спину. Приезжала скорая помощь, меня уже возили в больницу. Я сначала даже ничего не увидела, здесь было только облако пыли", - рассказала пострадавшая Лилия Ивановна. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 49 раза обстреляли территорию республики, выпустив 119 единиц различных боеприпасов. Ранения получили 6 мирных жителей. Повреждения получили 4 жилых домостроения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html
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Последствия обстрела частного жилого дома в Донецке
Прямое попадание натовского снаряда пришлось по частному жилому дому в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Снаряд попал в комнату, где находилась пожилая женщина. По счастливому стечению обстоятельств она получила только легкие травмы спины.
2024-06-09T20:34
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При обстреле Донецка получил повреждения частный дом
Прямым попаданием натовского снаряда поврежден частный дом в Донецке