Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 19 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье днем выпустили по Донецку 16 "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров, а также три кассетных снаряда того же калибра по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Согласно данным представительства, в период с 14.00 по 17.40 ВСУ выпустили еще 16 снарядов натовского калибра по Петровскому району Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В воскресенье украинские войска уже неоднократно обстреливали Донецк и Горловку, а также сбрасывали взрывоопасные предметы (ВОП) с беспилотников.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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