https://ria.ru/20240609/obstrel-1951759528.html

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.06.2024

Украинские войска выпустили почти 30 натовских снарядов по Донецку

Украинские войска в четвертый раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, а также за час выпустили по Донецку 28... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:20

2024-06-09T12:20

2024-06-09T12:20

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

донецк

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ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские войска в четвертый раз за утро воскресенья сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотника на Горловку, а также за час выпустили по Донецку 28 "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров, из них 12 кассетных, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало о трех сбросах БпЛА в 07.20, 08.55 и 11.00. "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 11.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БпЛА", - сообщает представительство. Кроме того, в период с 10.50 до 11.55 ВСУ выпустили по Донецку еще 28 "натовских" снарядов, из них 12 кассетных. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, донецк