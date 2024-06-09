Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 09.06.2024 (обновлено: 21:31 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/nota-1951814220.html
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом - РИА Новости, 09.06.2024
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом
Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T19:41
2024-06-09T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
армения
буча
украина
ереван
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_f2ea8a33d539774291126071458e4139.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства."Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.Она добавила, что Москва и не ожидала иного от Тер-Маргаряна — "соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна", но "прискорбно, что с этим солидаризируются" власти республики.Кроме того, Москва направила ноту протеста в МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России.Как отмечается в публикации, армянские представители заявили в Буче о солидарности с Украиной в борьбе "с российской агрессией".В конце апреля Захарова сообщала, что украинское постпредство при ООН распространило письмо, в котором голословно обвинило российскую армию в совершении якобы более девяти тысяч военных преступлений в Буче, ставших причиной гибели 1800 человек. Она напомнила, что российские военные в количестве нескольких сотен находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Дипломат назвала обвинения абсолютно нереалистичным и отметила, что мэр Бучи А. Федорчук после отвода российских подразделений выложил видео, в котором ни словом не обмолвился о "массовых убийствах", которые там якобы произошли. Кроме того, первыми в город вошли не следователи и криминалисты, а представители западных СМИ.В Минобороны подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, а опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о военных преступлениях, — это провокация.
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
https://ria.ru/20240318/somneniya-1934113046.html
https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html
россия
армения
буча
украина
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f1e92e8b41afd4484df42b86e995d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, буча, украина, ереван, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Армения, Буча, Украина, Ереван, Мария Захарова
МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Захарова: МИД заявил Еревану протест после посещения армянской делегацией Бучи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства.
"Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Пример Бучи доказывает, что Киеву можно все, заявил Лавров
4 апреля, 11:56
Она добавила, что Москва и не ожидала иного от Тер-Маргаряна — "соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна", но "прискорбно, что с этим солидаризируются" власти республики.
Кроме того, Москва направила ноту протеста в МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России.
Как отмечается в публикации, армянские представители заявили в Буче о солидарности с Украиной в борьбе "с российской агрессией".
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче"
18 марта, 21:16
В конце апреля Захарова сообщала, что украинское постпредство при ООН распространило письмо, в котором голословно обвинило российскую армию в совершении якобы более девяти тысяч военных преступлений в Буче, ставших причиной гибели 1800 человек. Она напомнила, что российские военные в количестве нескольких сотен находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Дипломат назвала обвинения абсолютно нереалистичным и отметила, что мэр Бучи А. Федорчук после отвода российских подразделений выложил видео, в котором ни словом не обмолвился о "массовых убийствах", которые там якобы произошли. Кроме того, первыми в город вошли не следователи и криминалисты, а представители западных СМИ.
В Минобороны подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, а опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о военных преступлениях, — это провокация.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Полянский рассказал, почему Киев не передает список "жертв" в Буче
12 февраля, 10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАрменияБучаУкраинаЕреванМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала