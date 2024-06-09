МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом
Захарова: МИД заявил Еревану протест после посещения армянской делегацией Бучи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства.
"Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.
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Она добавила, что Москва и не ожидала иного от Тер-Маргаряна — "соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна", но "прискорбно, что с этим солидаризируются" власти республики.
Как отмечается в публикации, армянские представители заявили в Буче о солидарности с Украиной в борьбе "с российской агрессией".
В конце апреля Захарова сообщала, что украинское постпредство при ООН распространило письмо, в котором голословно обвинило российскую армию в совершении якобы более девяти тысяч военных преступлений в Буче, ставших причиной гибели 1800 человек. Она напомнила, что российские военные в количестве нескольких сотен находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Дипломат назвала обвинения абсолютно нереалистичным и отметила, что мэр Бучи А. Федорчук после отвода российских подразделений выложил видео, в котором ни словом не обмолвился о "массовых убийствах", которые там якобы произошли. Кроме того, первыми в город вошли не следователи и криминалисты, а представители западных СМИ.
В Минобороны подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, а опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о военных преступлениях, — это провокация.
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