https://ria.ru/20240609/nota-1951814220.html

МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом - РИА Новости, 09.06.2024

МИД России назвал визит армянской делегации в Бучу недружественным шагом

Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T19:41

2024-06-09T19:41

2024-06-09T21:31

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Москва рассматривает посещение украинского города Буча армянскими чиновниками как недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова опубликовал сайт ведомства."Расцениваем посещение г. Буча главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана", — говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.Она добавила, что Москва и не ожидала иного от Тер-Маргаряна — "соратника председателя прозападной партии "Республика" Арама Саркисяна", но "прискорбно, что с этим солидаризируются" власти республики.Кроме того, Москва направила ноту протеста в МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ и недопустимыми высказываниями в адрес России.Как отмечается в публикации, армянские представители заявили в Буче о солидарности с Украиной в борьбе "с российской агрессией".В конце апреля Захарова сообщала, что украинское постпредство при ООН распространило письмо, в котором голословно обвинило российскую армию в совершении якобы более девяти тысяч военных преступлений в Буче, ставших причиной гибели 1800 человек. Она напомнила, что российские военные в количестве нескольких сотен находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 года. Дипломат назвала обвинения абсолютно нереалистичным и отметила, что мэр Бучи А. Федорчук после отвода российских подразделений выложил видео, в котором ни словом не обмолвился о "массовых убийствах", которые там якобы произошли. Кроме того, первыми в город вошли не следователи и криминалисты, а представители западных СМИ.В Минобороны подчеркивали, что за время нахождения Бучи под контролем России ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, а опубликованные Киевом материалы, якобы свидетельствующие о военных преступлениях, — это провокация.

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

https://ria.ru/20240318/somneniya-1934113046.html

https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html

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в мире, россия, армения, буча, украина, ереван, мария захарова