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В ФАО назвали достижение углеродной нейтральности многоплановым процессом - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
12:27 09.06.2024 (обновлено: 12:39 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/neytralnost-1951760181.html
В ФАО назвали достижение углеродной нейтральности многоплановым процессом
В ФАО назвали достижение углеродной нейтральности многоплановым процессом - РИА Новости, 09.06.2024
В ФАО назвали достижение углеродной нейтральности многоплановым процессом
Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T12:27
2024-06-09T12:39
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ. Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны. "Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны", - сказал Кобяков, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь углеродной нейтральности. Он отметил, что достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, который зависит не только от человеческой деятельности, но и от естественных факторов изменения климата. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20231201/klimat-1912904978.html
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ПМЭФ-2024, Россия, ФАО, В мире, ООН
В ФАО назвали достижение углеродной нейтральности многоплановым процессом

Кобяков: в ближайшие 10 лет ни одна страна не достигнет углеродной нейтральности

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДиректор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет ее достичь, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ.
Двадцать шестого октября 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны.
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"Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны", - сказал Кобяков, отвечая на вопрос, когда Россия сможет достичь углеродной нейтральности.
Он отметил, что достижение углеродной нейтральности - многоплановый процесс, который зависит не только от человеческой деятельности, но и от естественных факторов изменения климата.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.
В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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