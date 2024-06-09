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Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым - РИА Новости, 09.06.2024
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13:46 09.06.2024 (обновлено: 14:38 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/mosli-1951770206.html
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым - РИА Новости, 09.06.2024
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:46
2024-06-09T14:38
великобритания
греция
майкл мосли
би-би-си
в мире
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АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости. Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews. Мосли пропал 5 июня. Он отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа. "Мужчину обнаружили, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего нашли около ограды на пляже Агия Марина", — пояснил телеканал. Во время съемки оператор ERT во время съемки заметил, что на скалах что-то блестит, а затем увеличил масштаб видео и понял, что это мертвый журналист. Вместе со съемочной группой в поисках принимал участие мэр острова. Ожидается, что на место происшествия прибудет судмедэксперт. Майкл Мосли — известный диетолог, изобретатель интервального голодания 5:2. Он прилетел в Грецию вместе с женой 3 июня. На следующий день они отправились на Сими, где остановились в доме друзей. Утром 5 июня вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос. В 13:30 Мосли решил вернуться пешком, так как устал от пребывания на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили Мосли дома, его начали искать.
https://ria.ru/20230925/nikanorov-1898506703.html
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РИА Новости
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96
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великобритания, греция, майкл мосли, би-би-си, в мире
Великобритания, Греция, Майкл Мосли, Би-би-си, В мире
Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым

Пропавшего на острове Сими ведущего Би-би-си Майкла Мосли нашли мертвым

© Фото : Michael Mosley/XБританский телеведущий Майкл Мосли
Британский телеведущий Майкл Мосли - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Michael Mosley/X
Британский телеведущий Майкл Мосли. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости. Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews.
Мосли пропал 5 июня. Он отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.
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"Мужчину обнаружили, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего нашли около ограды на пляже Агия Марина", — пояснил телеканал.
Во время съемки оператор ERT во время съемки заметил, что на скалах что-то блестит, а затем увеличил масштаб видео и понял, что это мертвый журналист. Вместе со съемочной группой в поисках принимал участие мэр острова.
Ожидается, что на место происшествия прибудет судмедэксперт.
Майкл Мосли — известный диетолог, изобретатель интервального голодания 5:2. Он прилетел в Грецию вместе с женой 3 июня. На следующий день они отправились на Сими, где остановились в доме друзей. Утром 5 июня вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос. В 13:30 Мосли решил вернуться пешком, так как устал от пребывания на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили Мосли дома, его начали искать.
Журналист Александр Рыбин. Кадр видео
Журналиста "Ленты.ру" нашли мертвым в Ростовской области
7 января, 19:18
 
ВеликобританияГрецияМайкл МослиБи-би-сиВ мире
 
 
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