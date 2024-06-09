Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым
Пропавшего на острове Сими ведущего Би-би-си Майкла Мосли нашли мертвым
© Фото : Michael Mosley/XБританский телеведущий Майкл Мосли
© Фото : Michael Mosley/X
Британский телеведущий Майкл Мосли. Архивное фото
АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости. Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews.
Мосли пропал 5 июня. Он отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа.
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"Мужчину обнаружили, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего нашли около ограды на пляже Агия Марина", — пояснил телеканал.
Во время съемки оператор ERT во время съемки заметил, что на скалах что-то блестит, а затем увеличил масштаб видео и понял, что это мертвый журналист. Вместе со съемочной группой в поисках принимал участие мэр острова.
Ожидается, что на место происшествия прибудет судмедэксперт.
Майкл Мосли — известный диетолог, изобретатель интервального голодания 5:2. Он прилетел в Грецию вместе с женой 3 июня. На следующий день они отправились на Сими, где остановились в доме друзей. Утром 5 июня вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос. В 13:30 Мосли решил вернуться пешком, так как устал от пребывания на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили Мосли дома, его начали искать.
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