https://ria.ru/20240609/mosli-1951770206.html

Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым

Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым - РИА Новости, 09.06.2024

Популярного ведущего Би-би-си нашли мертвым

Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:46

2024-06-09T13:46

2024-06-09T14:38

великобритания

греция

майкл мосли

би-би-си

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951771113_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_4f8f10b040b077169f2be3531bbe0c4d.jpg

АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости. Популярного ведущего Би-би-си Майкла Мосли, пропавшего на греческом острове Сими, нашли мертвым, передает греческое общественное телевидение ERTNews. Мосли пропал 5 июня. Он отправился купаться и возвращался пешком с труднодоступного пляжа. "Мужчину обнаружили, когда репортеры ERT обрабатывали кадры, снятые в зоне поиска, и увидели его безжизненное тело, лежащее на камнях. Тело 67-летнего телеведущего нашли около ограды на пляже Агия Марина", — пояснил телеканал. Во время съемки оператор ERT во время съемки заметил, что на скалах что-то блестит, а затем увеличил масштаб видео и понял, что это мертвый журналист. Вместе со съемочной группой в поисках принимал участие мэр острова. Ожидается, что на место происшествия прибудет судмедэксперт. Майкл Мосли — известный диетолог, изобретатель интервального голодания 5:2. Он прилетел в Грецию вместе с женой 3 июня. На следующий день они отправились на Сими, где остановились в доме друзей. Утром 5 июня вместе с другой парой из Великобритании они отправились на водном такси на пляж Агиос Николаос. В 13:30 Мосли решил вернуться пешком, так как устал от пребывания на пляже. Остальные вернулись на водном такси во второй половине дня. Когда они не обнаружили Мосли дома, его начали искать.

https://ria.ru/20230925/nikanorov-1898506703.html

https://ria.ru/20240107/zhurnalist-1920078584.html

великобритания

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, греция, майкл мосли, би-би-си, в мире