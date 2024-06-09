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В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно - РИА Новости, 09.06.2024
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14:12 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/moskva-1951774458.html
В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно
В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно - РИА Новости, 09.06.2024
В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в День России, парковаться в столице можно будет бесплатно. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:12
2024-06-09T14:12
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в День России, парковаться в столице можно будет бесплатно. "Двенадцатого июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно

Собянин: 12 июня парковаться в Москве можно будет бесплатно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПарковочные места на площади Тверской заставы в Москве
Парковочные места на площади Тверской заставы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Парковочные места на площади Тверской заставы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в День России, парковаться в столице можно будет бесплатно.
"Двенадцатого июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
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