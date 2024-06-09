https://ria.ru/20240609/moskva-1951774458.html

В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно

В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно - РИА Новости, 09.06.2024

В День России в Москве можно будет парковаться бесплатно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в День России, парковаться в столице можно будет бесплатно. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:12

2024-06-09T14:12

2024-06-09T14:12

общество

москва

россия

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830790980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c2f4970f613ba11ad13bab33d97dab.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 12 июня, в День России, парковаться в столице можно будет бесплатно. "Двенадцатого июня, в День России, парковаться в Москве можно будет бесплатно. Это касается всех улиц столицы, в том числе с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом останутся платными и будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240608/prazdnik-1869240397.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, сергей собянин