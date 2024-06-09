https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html
При евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила Гуцул
При евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила Гуцул - РИА Новости, 09.06.2024
При евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила Гуцул
Президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила глава... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:41
2024-06-09T17:41
2024-06-09T17:41
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майя санду
евгения гуцул
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. "Вы все знаете, что Санду затеяла референдум за евроинтеграцию. Если они победят, то результаты этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий. Они полностью убьют наше сельское хозяйство. Они загонят нашу страну в войну на Украине. И уже сейчас обсуждают с Макроном отправку наших инженеров и саперов. Они запретят все оппозиционные партии, кроме их ручных. Окончательно закроют все независимые СМИ, а в тюрьмах окажется полстраны", - сказала Гуцул на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа". Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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молдавия, украина, майя санду, евгения гуцул, в мире
Молдавия, Украина, Майя Санду, Евгения Гуцул, В мире, Специальная военная операция на Украине
При евроинтеграции Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила Гуцул
Гуцул: если Санду победит с референдумом, Молдавию втянут в конфликт на Украине
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине, заявила глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
"Вы все знаете, что Санду затеяла референдум за евроинтеграцию. Если они победят, то результаты этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий. Они полностью убьют наше сельское хозяйство. Они загонят нашу страну в войну на Украине. И уже сейчас обсуждают с Макроном отправку наших инженеров и саперов. Они запретят все оппозиционные партии, кроме их ручных. Окончательно закроют все независимые СМИ, а в тюрьмах окажется полстраны", - сказала Гуцул на втором съезде молдавского оппозиционного блока "Победа".
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.