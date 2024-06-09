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Санду можно победить на выборах, заявил Шор - РИА Новости, 09.06.2024
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16:18 09.06.2024 (обновлено: 16:24 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951792488.html
Санду можно победить на выборах, заявил Шор
Санду можно победить на выборах, заявил Шор - РИА Новости, 09.06.2024
Санду можно победить на выборах, заявил Шор
Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:18
2024-06-09T16:24
в мире
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майя санду
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.Политик прибыл в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье. Как ранее сообщал Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС."Уверен, что можно и уверен, что мы это сделаем, но мы пойдем на любые методы, которые понадобятся", - сказал Шор журналистам.
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в мире, илан шор, майя санду, молдавия, евросоюз, москва
В мире, Илан Шор, Майя Санду, Молдавия, Евросоюз, Москва
Санду можно победить на выборах, заявил Шор

Молдавсий политик Шор: Санду можно победить на выборах, уверен, мы это сделаем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа в концертном зале Москва в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Политик прибыл в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье. Как ранее сообщал Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
"Уверен, что можно и уверен, что мы это сделаем, но мы пойдем на любые методы, которые понадобятся", - сказал Шор журналистам.
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В миреИлан ШорМайя СандуМолдавияЕвросоюзМосква
 
 
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