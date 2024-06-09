Санду можно победить на выборах, заявил Шор
Молдавсий политик Шор: Санду можно победить на выборах, уверен, мы это сделаем
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" в концертном зале "Москва" в Москве
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.
Политик прибыл в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье. Как ранее сообщал Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС.
"Уверен, что можно и уверен, что мы это сделаем, но мы пойдем на любые методы, которые понадобятся", - сказал Шор журналистам.