https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951792488.html

Санду можно победить на выборах, заявил Шор

Санду можно победить на выборах, заявил Шор - РИА Новости, 09.06.2024

Санду можно победить на выборах, заявил Шор

Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:18

2024-06-09T16:18

2024-06-09T16:24

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илан шор

майя санду

молдавия

евросоюз

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президента Молдавии Майю Санду можно победить на выборах и оппозиция может это сделать, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор.Политик прибыл в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа". Второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа" проходит в Москве в воскресенье. Как ранее сообщал Шор, на съезде планируется обсудить позицию по выборам президента Молдавии, а также по кампании в преддверии референдума о вступлении страны в ЕС."Уверен, что можно и уверен, что мы это сделаем, но мы пойдем на любые методы, которые понадобятся", - сказал Шор журналистам.

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, илан шор, майя санду, молдавия, евросоюз, москва