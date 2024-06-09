https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951787470.html

Шор заявил о тотальном режиме в Молдавии

Шор заявил о тотальном режиме в Молдавии - РИА Новости, 09.06.2024

Шор заявил о тотальном режиме в Молдавии

Молдавия сегодня захвачена проевропейцами, в стране тотально установленный режим, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:35

2024-06-09T15:35

2024-06-09T18:18

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Молдавия сегодня захвачена проевропейцами, в стране тотально установленный режим, заявил лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор."Сегодня Молдова, к сожалению, захвачена проевропейским государством, сегодня в Молдове тотально установленный режим, как вы знаете, более 40 процентов даже не смогли вылететь сюда, в Москву, для того, чтобы участвовать на нашем съезде", - сказал Шор журналистам.Политик прибыл в Москву на второй съезд молдавского оппозиционного блока "Победа".Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.

https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951801242.html

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молдавия, в мире, москва, илан шор, майя санду