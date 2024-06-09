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Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван - РИА Новости, 09.06.2024
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11:27 09.06.2024 (обновлено: 12:24 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951752020.html
Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван
Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван - РИА Новости, 09.06.2024
Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван
Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:27
2024-06-09T12:24
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молдавия
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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по ухудшению международного имиджа страны.Французские правоохранители в субботу задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". "В связи с опубликованной в прессе информацией о задержании трех граждан Молдавии за акты вандализма в Париже МИД делает следующие заявления: Мы выражаем глубокое сожаление по поводу этого инцидента и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на воздействие на международный имидж нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.В министерстве заверили, что Кишинев полностью готов сотрудничать с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих фактов и привлечения виновных к ответственности. Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.
https://ria.ru/20240607/graffiti-1951382188.html
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париж, молдавия, франция, в мире
Париж, Молдавия, Франция, В мире
Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван

МИД: действия задержанных в Париже молдаван ухудшают международный имидж страны

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по ухудшению международного имиджа страны.
Французские правоохранители в субботу задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине".
Граффити в Париже, изображающие гробы французских солдат на Украине
В Париже появились граффити с гробами французских солдат на Украине
7 июня, 15:15
"В связи с опубликованной в прессе информацией о задержании трех граждан Молдавии за акты вандализма в Париже МИД делает следующие заявления: Мы выражаем глубокое сожаление по поводу этого инцидента и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на воздействие на международный имидж нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В министерстве заверили, что Кишинев полностью готов сотрудничать с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих фактов и привлечения виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.
Гробы, завернутые во французские флаги, обнаружены около Эйфелевой башни в Париже
В Париже нашли гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине"
2 июня, 16:00
 
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