https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951752020.html

Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван

Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван - РИА Новости, 09.06.2024

Кишинев осудил задержанных в Париже молдаван

Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:27

2024-06-09T11:27

2024-06-09T12:24

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КИШИНЕВ, 9 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии осудило действия граждан республики, которых задержали в Париже по подозрению в вандализме, назвав это частью стратегию по ухудшению международного имиджа страны.Французские правоохранители в субботу задержали трех молдаван, подозреваемых в нанесении в Париже граффити, изображающих гробы "французских солдат на Украине". "В связи с опубликованной в прессе информацией о задержании трех граждан Молдавии за акты вандализма в Париже МИД делает следующие заявления: Мы выражаем глубокое сожаление по поводу этого инцидента и решительно осуждаем действия этих граждан, которые являются частью гибридной стратегии, направленной на воздействие на международный имидж нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.В министерстве заверили, что Кишинев полностью готов сотрудничать с французской стороной для выяснения всех обстоятельств этих фактов и привлечения виновных к ответственности. Ранее сообщалось, что три человека задержаны после того, как у Эйфелевой башни были обнаружены пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Задержанными оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую прокуратуру сообщил, что им не стали предъявлять обвинения. Позднее телеканал RTL со ссылкой на источники, знакомые с делом, сообщил, что двое из трех иностранцев будут депортированы из Франции.

https://ria.ru/20240607/graffiti-1951382188.html

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париж, молдавия, франция, в мире