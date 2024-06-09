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Додон назвал самую большую проблему Евросоюза - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
10:10 09.06.2024 (обновлено: 11:04 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951741756.html
Додон назвал самую большую проблему Евросоюза
Додон назвал самую большую проблему Евросоюза - РИА Новости, 09.06.2024
Додон назвал самую большую проблему Евросоюза
Самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:10
2024-06-09T11:04
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. "Но самая большая проблема ЕС это то, что ранее они были независимым игроком важным, геополитическим, экономическим. Сейчас они полностью под влиянием США. Пусть они не обижаются", - сказал Додон. Он подчеркнул, что в своей политике хотел бы дружить с Брюсселем - более того, в случае прихода к власти он обещал вести переговоры с ЕС. "Мы не остановим процесс (Евроинтеграции - ред.), но исходить будем из наших национальных интересов. Мы аннулируем референдум (по членству в ЕС президента Молдавии Майи - ред.) Санду и проведем свой. Будем хорошими соседями, будем дружить, и я уверен, что подавляющее большинство граждан Молдавии за эту позицию", - заключил политик. Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
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в мире, молдавия, сша, брюссель, игорь додон, евросоюз
ПМЭФ-2024, В мире, Молдавия, США, Брюссель, Игорь Додон, Евросоюз
Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

Додон: самая большая проблема Евросоюза в том, что он находится под влиянием США

© Фото : Фотобанк Росконгресс/Арсений КацЭкс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024
Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : Фотобанк Росконгресс/Арсений Кац
Экс-президент Молдавии Игорь Додон на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.
"Но самая большая проблема ЕС это то, что ранее они были независимым игроком важным, геополитическим, экономическим. Сейчас они полностью под влиянием США. Пусть они не обижаются", - сказал Додон.
Он подчеркнул, что в своей политике хотел бы дружить с Брюсселем - более того, в случае прихода к власти он обещал вести переговоры с ЕС.
"Мы не остановим процесс (Евроинтеграции - ред.), но исходить будем из наших национальных интересов. Мы аннулируем референдум (по членству в ЕС президента Молдавии Майи - ред.) Санду и проведем свой. Будем хорошими соседями, будем дружить, и я уверен, что подавляющее большинство граждан Молдавии за эту позицию", - заключил политик.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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ПМЭФ-2024В миреМолдавияСШАБрюссельИгорь ДодонЕвросоюз
 
 
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