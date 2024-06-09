https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951741756.html

Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

Додон назвал самую большую проблему Евросоюза - РИА Новости, 09.06.2024

Додон назвал самую большую проблему Евросоюза

Самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:10

2024-06-09T10:10

2024-06-09T11:04

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Самая большая проблема Европейского союза сегодня в том, что он не независим, а находится под влиянием США, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон. "Но самая большая проблема ЕС это то, что ранее они были независимым игроком важным, геополитическим, экономическим. Сейчас они полностью под влиянием США. Пусть они не обижаются", - сказал Додон. Он подчеркнул, что в своей политике хотел бы дружить с Брюсселем - более того, в случае прихода к власти он обещал вести переговоры с ЕС. "Мы не остановим процесс (Евроинтеграции - ред.), но исходить будем из наших национальных интересов. Мы аннулируем референдум (по членству в ЕС президента Молдавии Майи - ред.) Санду и проведем свой. Будем хорошими соседями, будем дружить, и я уверен, что подавляющее большинство граждан Молдавии за эту позицию", - заключил политик. Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, сша, брюссель, игорь додон, евросоюз