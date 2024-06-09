https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду - РИА Новости, 09.06.2024
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:30
2024-06-09T08:30
2024-06-09T10:15
пмэф-2024
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майя санду
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду. "Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет", — сказал он. Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдавии выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он. "Но у нас после президентских (выборов. — Прим. ред.), в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских", — уверен политик. По мнению экс-президента, Санду готовит Молдавию к украинскому сценарию."Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там", — добавил Додон.Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Санду намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Он пройдет в тот же день.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951727783.html
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951258588.html
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молдавия, майя санду, игорь додон
ПМЭФ-2024, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Додон призвал не признавать результаты выборов в Молдавии в случае победы Санду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости.
Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости
на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду.
"Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет", — сказал он.
Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдавии выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он.
"Но у нас после президентских (выборов. — Прим. ред.), в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских", — уверен политик.
По мнению экс-президента, Санду готовит Молдавию к украинскому сценарию.
"Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине
. НАТО
, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там", — добавил Додон.
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Санду намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Он пройдет в тот же день.
В июне 2022 года ЕС
предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Брюсселе
не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в противостоянии с Москвой
.