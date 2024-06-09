Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
08:30 09.06.2024 (обновлено: 10:15 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951730169.html
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду - РИА Новости, 09.06.2024
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду
Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:30
2024-06-09T10:15
пмэф-2024
молдавия
майя санду
игорь додон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fae93dc0f42fb55ddc2cdd7668bcf2e9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду. "Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет", — сказал он. Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдавии выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он. "Но у нас после президентских (выборов. — Прим. ред.), в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских", — уверен политик. По мнению экс-президента, Санду готовит Молдавию к украинскому сценарию."Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там", — добавил Додон.Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Санду намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Он пройдет в тот же день.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой. Читайте полный текст интервью Игоря Додона &gt;&gt;
https://ria.ru/20240609/moldaviya-1951727783.html
https://ria.ru/20240607/moldaviya-1951258588.html
https://ria.ru/20240325/vybory-1935777846.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951693870_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_67337dbbd4d23311cc16a041f69912a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, майя санду, игорь додон
ПМЭФ-2024, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон
Додон призвал не признавать выборы в Молдавии в случае победы Санду

Додон призвал не признавать результаты выборов в Молдавии в случае победы Санду

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон на стенде РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бывший президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ призвал не признавать результаты президентских выборов, если на них победит нынешняя глава государства Майя Санду.
"Если, не дай бог, будет такой сценарий, то мы не должны эти выборы признавать. Я уверен, что внутри страны Санду проиграет", — сказал он.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Додон заявил, что отношения с Россией можно восстановить
Вчера, 07:51
Додон подчеркнул, что подавляющее большинство жителей Молдавии выборы не признают. Зато их признает Запад, добавил он.
"Но у нас после президентских (выборов. — Прим. ред.), в середине следующего года, парламентские. Там у Майи Санду и партии власти никаких шансов нет. В любом случае победит оппозиция. Выборы прошлого года — 70 процентов народа голосовали против них. То же самое будет на парламентских", — уверен политик.
По мнению экс-президента, Санду готовит Молдавию к украинскому сценарию.
"Ей поставили такую задачу. Если проводить параллели, то это один в один то, что происходило на Украине. НАТО, учения, покупка оружия — у нас последние полтора года происходит то же самое, что было там", — добавил Додон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Запад пытается украсть у Молдавии все, заявил МИД России
7 июня, 11:12
Выборы президента Молдавии назначены на 20 октября. Санду намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она предложила организовать референдум по поводу вступления республики в Евросоюз. Он пройдет в тот же день.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Брюсселе не раз признавали, что это решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в противостоянии с Москвой.
Читайте полный текст интервью Игоря Додона >>
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Додон рассказал, как Санду пытается фальсифицировать выборы в Молдавии
25 марта, 23:03
 
ПМЭФ-2024МолдавияМайя СандуИгорь Додон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала