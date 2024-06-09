https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html

"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ

"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ - РИА Новости, 09.06.2024

"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ

Франция передает киевскому режиму самолеты Mirage 2000-5. Украинских пилотов обучат до конца года. О том, на что способны эти истребители и как они повлияют на... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:00

2024-06-09T08:06

специальная военная операция на украине

украина

франция

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

f-16

mirage 2000

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Франция передает киевскому режиму самолеты Mirage 2000-5. Украинских пилотов обучат до конца года. О том, на что способны эти истребители и как они повлияют на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.Обширная программаО своем решении Макрон сообщил в интервью телеканалу BFMTV. На сайте указывалось, что речь идет о пяти машинах, однако затем статью отредактировали, уточнив, что президент Франции не упоминал количество.Отвечая на вопрос о возможности ударов по территории России, он подтвердил, что никаких ограничений нет. То есть ВСУ имеют право применять "Миражи" для атак по целям вне зоны конфликта.Франция планирует подготовить еще 4500 бойцов ВСУ, добавил Макрон. Но об отправке инструкторов на Украину речь не идет — обучение организуют во Франции.На что способенПримечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи" — сравните с МиГ-29, и все станет понятно", — объяснял в марте 2023-го спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Спустя полгода его точка зрения не изменилась."Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь? Если российская ПВО его просто уничтожит", — отмечал он в сентябре.Mirage 2000 приняли на вооружение в 1984-м. Изготовили более 600 машин, половину — на экспорт. Обещанная Украине версия 2000-5 — как раз для внешних рынков.Во французских ВВС "Миражи" заменяют более современными Rafale, которые выпускает та же компания — Dassault. Всего в Пятой республике порядка сотни таких машин разных модификаций. Также этот истребитель есть у ВВС Греции, Египта, Индии, Тайваня, ОАЭ и Перу. Производство прекратили в 2007-м.Планер самолета представляет собой треугольную "бесхвостку" с одним килем. На бумаге в сравнении с тоже обещанным Украине F-16 "Мираж" выглядит немного слабее. Уступает и в дальности полета (более чем на тысячу километров), и в вооружении на подвеске (проигрывает полторы тонны), но обходит в скорости.При этом, как сообщает портал Defense Security Asia, в апреле Тайвань в рамках маневров Sky Dragon смоделирован воздушный бой между четырьмя Mirage 2000 и четырьмя F-16, представлявшими по легенде учений китайские ВВС. "Миражи" поразили все самолеты условного противника, потеряв лишь одну машину.Mirage 2000 способен находиться в воздухе около двух с половиной часов. Среди доступного оружия — уже переданные Киеву ракеты SCALP/Storm Shadow, предназначенные для поражения наземных целей. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", версия Mirage 2000-5 прошла модернизацию в конце 1990-х. Улучшенный радар позволяет истребителю выступать в роли перехватчика сверхзвуковых объектов на больших высотах."В сравнении характеристик американского и французского самолетов смысла немного. Все решает оружие. И F-16, и Mirage — машины одного класса, одного уровня", — указывает автор телеграм-канала Fighterbomber.Поставки ракет и другого вооружения, по его словам, сыграют ключевую роль и в том, как именно Киев применит "Миражи"."Это могут быть ракеты для оборонительного боя, для боев на малых, средних и больших дистанциях. Если все это "Миражи" получат, то ВСУ, скорее всего, попытаются использовать их для борьбы с российской тактической авиацией — в первую очередь с Су-25 и Су-34, во вторую — с Су-30 и Су-35", — объясняет эксперт. — Если не выйдет, то основная работа для "Миражей" — выступать в роли носителей ракет SCALP, высокоточных бомб AASM Hammer и ракет "воздух — РЛС" для поражения комплексов ПВО".Также французские самолеты способны стрелять противокорабельными ракетами, но вряд ли это в приоритете.Издержки "зоопарка"Главная сложность для ВСУ с "Миражами" — их обслуживание. Запад, судя по всему, решил повторить опыт "зоопарка" из различных моделей самолетов, как это было с танками и другой тяжелой техникой."Конечно, это логистический вызов. Все, что подходит к F-16, не годится для "Миража", и наоборот. Надо везти ЗИПы (запасные части, инструменты и принадлежности. — Прим. ред.), станции питания, какие-то переходники и много чего еще", — уточняет автор телеграм-канала Fighterbomber.Для обслуживания французского истребителя, по его словам, необходимо готовить отдельные команды, инженеров придется учить практически заново. Также нужны специалисты по ремонту."Речь не об украинском инженерно-техническом составе, а о представителях завода Dassault", — подчеркивает эксперт.Конечно, "Миражи" добавят ВСУ вариативности, однако есть целый набор факторов, усложняющих их использование. И даже если все это преодолеть, изменить ситуацию в небе над Украиной, контролируемом российскими ВКС, крайне непросто.

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франция

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, f-16, mirage 2000