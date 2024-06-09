Рейтинг@Mail.ru
"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ - РИА Новости, 09.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 09.06.2024 (обновлено: 08:06 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/mirage-1951417785.html
"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ
"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ - РИА Новости, 09.06.2024
"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ
Франция передает киевскому режиму самолеты Mirage 2000-5. Украинских пилотов обучат до конца года. О том, на что способны эти истребители и как они повлияют на... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:00
2024-06-09T08:06
специальная военная операция на украине
украина
франция
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
f-16
mirage 2000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_4e79d303e9e519d41842481d1bd48c01.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Франция передает киевскому режиму самолеты Mirage 2000-5. Украинских пилотов обучат до конца года. О том, на что способны эти истребители и как они повлияют на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.Обширная программаО своем решении Макрон сообщил в интервью телеканалу BFMTV. На сайте указывалось, что речь идет о пяти машинах, однако затем статью отредактировали, уточнив, что президент Франции не упоминал количество.Отвечая на вопрос о возможности ударов по территории России, он подтвердил, что никаких ограничений нет. То есть ВСУ имеют право применять "Миражи" для атак по целям вне зоны конфликта.Франция планирует подготовить еще 4500 бойцов ВСУ, добавил Макрон. Но об отправке инструкторов на Украину речь не идет — обучение организуют во Франции.На что способенПримечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи" — сравните с МиГ-29, и все станет понятно", — объяснял в марте 2023-го спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Спустя полгода его точка зрения не изменилась."Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь? Если российская ПВО его просто уничтожит", — отмечал он в сентябре.Mirage 2000 приняли на вооружение в 1984-м. Изготовили более 600 машин, половину — на экспорт. Обещанная Украине версия 2000-5 — как раз для внешних рынков.Во французских ВВС "Миражи" заменяют более современными Rafale, которые выпускает та же компания — Dassault. Всего в Пятой республике порядка сотни таких машин разных модификаций. Также этот истребитель есть у ВВС Греции, Египта, Индии, Тайваня, ОАЭ и Перу. Производство прекратили в 2007-м.Планер самолета представляет собой треугольную "бесхвостку" с одним килем. На бумаге в сравнении с тоже обещанным Украине F-16 "Мираж" выглядит немного слабее. Уступает и в дальности полета (более чем на тысячу километров), и в вооружении на подвеске (проигрывает полторы тонны), но обходит в скорости.При этом, как сообщает портал Defense Security Asia, в апреле Тайвань в рамках маневров Sky Dragon смоделирован воздушный бой между четырьмя Mirage 2000 и четырьмя F-16, представлявшими по легенде учений китайские ВВС. "Миражи" поразили все самолеты условного противника, потеряв лишь одну машину.Mirage 2000 способен находиться в воздухе около двух с половиной часов. Среди доступного оружия — уже переданные Киеву ракеты SCALP/Storm Shadow, предназначенные для поражения наземных целей. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", версия Mirage 2000-5 прошла модернизацию в конце 1990-х. Улучшенный радар позволяет истребителю выступать в роли перехватчика сверхзвуковых объектов на больших высотах."В сравнении характеристик американского и французского самолетов смысла немного. Все решает оружие. И F-16, и Mirage — машины одного класса, одного уровня", — указывает автор телеграм-канала Fighterbomber.Поставки ракет и другого вооружения, по его словам, сыграют ключевую роль и в том, как именно Киев применит "Миражи"."Это могут быть ракеты для оборонительного боя, для боев на малых, средних и больших дистанциях. Если все это "Миражи" получат, то ВСУ, скорее всего, попытаются использовать их для борьбы с российской тактической авиацией — в первую очередь с Су-25 и Су-34, во вторую — с Су-30 и Су-35", — объясняет эксперт. — Если не выйдет, то основная работа для "Миражей" — выступать в роли носителей ракет SCALP, высокоточных бомб AASM Hammer и ракет "воздух — РЛС" для поражения комплексов ПВО".Также французские самолеты способны стрелять противокорабельными ракетами, но вряд ли это в приоритете.Издержки "зоопарка"Главная сложность для ВСУ с "Миражами" — их обслуживание. Запад, судя по всему, решил повторить опыт "зоопарка" из различных моделей самолетов, как это было с танками и другой тяжелой техникой."Конечно, это логистический вызов. Все, что подходит к F-16, не годится для "Миража", и наоборот. Надо везти ЗИПы (запасные части, инструменты и принадлежности. — Прим. ред.), станции питания, какие-то переходники и много чего еще", — уточняет автор телеграм-канала Fighterbomber.Для обслуживания французского истребителя, по его словам, необходимо готовить отдельные команды, инженеров придется учить практически заново. Также нужны специалисты по ремонту."Речь не об украинском инженерно-техническом составе, а о представителях завода Dassault", — подчеркивает эксперт.Конечно, "Миражи" добавят ВСУ вариативности, однако есть целый набор факторов, усложняющих их использование. И даже если все это преодолеть, изменить ситуацию в небе над Украиной, контролируемом российскими ВКС, крайне непросто.
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154915/00/1549150051_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8ac483aad2b569bb960151c4130a7b8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, f-16, mirage 2000
Специальная военная операция на Украине, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, F-16, Mirage 2000
"Для ударов по России": Киев получит оружие, от которого отказывались в ВСУ

Авиаэксперт: поставки Mirage 2000 станут логистическим вызовом для Украины

© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Франция передает киевскому режиму самолеты Mirage 2000-5. Украинских пилотов обучат до конца года. О том, на что способны эти истребители и как они повлияют на ход боевых действий, — в материале РИА Новости.

Обширная программа

О своем решении Макрон сообщил в интервью телеканалу BFMTV. На сайте указывалось, что речь идет о пяти машинах, однако затем статью отредактировали, уточнив, что президент Франции не упоминал количество.
Отвечая на вопрос о возможности ударов по территории России, он подтвердил, что никаких ограничений нет. То есть ВСУ имеют право применять "Миражи" для атак по целям вне зоны конфликта.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 во время демонстрационного полета на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Mirage 2000. Архивное фото
Франция планирует подготовить еще 4500 бойцов ВСУ, добавил Макрон. Но об отправке инструкторов на Украину речь не идет — обучение организуют во Франции.

На что способен

Примечательно, что в Киеве от Mirage 2000 долго отмахивались, требуя более современный Eurofighter Typhoon. "Они нам не помогут — я просил бы всех экспертов воздержаться от этих бестолковых комментариев. Те же "Миражи" — сравните с МиГ-29, и все станет понятно", — объяснял в марте 2023-го спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Спустя полгода его точка зрения не изменилась.
"Любая помощь для нас важна. Но не в варианте Mirage 2000. Мы уже об этом говорили кучу раз. Ну A-10 штурмовик чем может помочь? Если российская ПВО его просто уничтожит", — отмечал он в сентябре.
Mirage 2000 приняли на вооружение в 1984-м. Изготовили более 600 машин, половину — на экспорт. Обещанная Украине версия 2000-5 — как раз для внешних рынков.
© AP Photo / Bob EdmeФранцузский истребитель Mirage 2000D. Архивное фото
Французский истребитель Mirage 2000D. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Bob Edme
Французский истребитель Mirage 2000D. Архивное фото
Во французских ВВС "Миражи" заменяют более современными Rafale, которые выпускает та же компания — Dassault. Всего в Пятой республике порядка сотни таких машин разных модификаций. Также этот истребитель есть у ВВС Греции, Египта, Индии, Тайваня, ОАЭ и Перу. Производство прекратили в 2007-м.
Планер самолета представляет собой треугольную "бесхвостку" с одним килем. На бумаге в сравнении с тоже обещанным Украине F-16 "Мираж" выглядит немного слабее. Уступает и в дальности полета (более чем на тысячу километров), и в вооружении на подвеске (проигрывает полторы тонны), но обходит в скорости.
При этом, как сообщает портал Defense Security Asia, в апреле Тайвань в рамках маневров Sky Dragon смоделирован воздушный бой между четырьмя Mirage 2000 и четырьмя F-16, представлявшими по легенде учений китайские ВВС. "Миражи" поразили все самолеты условного противника, потеряв лишь одну машину.
Mirage 2000 способен находиться в воздухе около двух с половиной часов. Среди доступного оружия — уже переданные Киеву ракеты SCALP/Storm Shadow, предназначенные для поражения наземных целей. Как отмечает украинское издание "Страна.ua", версия Mirage 2000-5 прошла модернизацию в конце 1990-х. Улучшенный радар позволяет истребителю выступать в роли перехватчика сверхзвуковых объектов на больших высотах.
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor CrulИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Taylor Crul
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
"В сравнении характеристик американского и французского самолетов смысла немного. Все решает оружие. И F-16, и Mirage — машины одного класса, одного уровня", — указывает автор телеграм-канала Fighterbomber.
Поставки ракет и другого вооружения, по его словам, сыграют ключевую роль и в том, как именно Киев применит "Миражи".
"Это могут быть ракеты для оборонительного боя, для боев на малых, средних и больших дистанциях. Если все это "Миражи" получат, то ВСУ, скорее всего, попытаются использовать их для борьбы с российской тактической авиацией — в первую очередь с Су-25 и Су-34, во вторую — с Су-30 и Су-35", — объясняет эксперт. — Если не выйдет, то основная работа для "Миражей" — выступать в роли носителей ракет SCALP, высокоточных бомб AASM Hammer и ракет "воздух — РЛС" для поражения комплексов ПВО".
Также французские самолеты способны стрелять противокорабельными ракетами, но вряд ли это в приоритете.

Издержки "зоопарка"

Главная сложность для ВСУ с "Миражами" — их обслуживание. Запад, судя по всему, решил повторить опыт "зоопарка" из различных моделей самолетов, как это было с танками и другой тяжелой техникой.
"Конечно, это логистический вызов. Все, что подходит к F-16, не годится для "Миража", и наоборот. Надо везти ЗИПы (запасные части, инструменты и принадлежности. — Прим. ред.), станции питания, какие-то переходники и много чего еще", — уточняет автор телеграм-канала Fighterbomber.
© AP Photo / Virginia MayoИстребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Истребитель F-16 в военном аэропорту Мельсбрук во время визита президента Украины Владимира Зеленского
Для обслуживания французского истребителя, по его словам, необходимо готовить отдельные команды, инженеров придется учить практически заново. Также нужны специалисты по ремонту.
"Речь не об украинском инженерно-техническом составе, а о представителях завода Dassault", — подчеркивает эксперт.
Конечно, "Миражи" добавят ВСУ вариативности, однако есть целый набор факторов, усложняющих их использование. И даже если все это преодолеть, изменить ситуацию в небе над Украиной, контролируемом российскими ВКС, крайне непросто.
Сравнение истребителей России и НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаФранцияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныF-16Mirage 2000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала