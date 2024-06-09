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Минздрав рассматривает изменения правил целевого набора обучения - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
06:03 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/minzdrav-1951723194.html
Минздрав рассматривает изменения правил целевого набора обучения
Минздрав рассматривает изменения правил целевого набора обучения - РИА Новости, 09.06.2024
Минздрав рассматривает изменения правил целевого набора обучения
Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения, в этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T06:03
2024-06-09T06:03
пмэф-2024
общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения, в этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления, чтобы повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "По целевому набору сегодня уже внесены в законодательство ряд изменений. В этом году изменили подход к целевой подготовке специалистов. Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения",- сказал Мурашко. Он отметил, что в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются. Так, в 2022-2023 году по программе "вуз-регион" практически 70% свои обязательства выполнили, при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, пояснил министр.
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общество, россия, михаил мурашко
ПМЭФ-2024, Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав рассматривает изменения правил целевого набора обучения

Мурашко: Минздрав рассматривает варианты по изменению правил целевого набора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Минздрав России рассматривает ряд вариантов по изменению правил целевого набора обучения, в этом году уже внесены изменения по процедуре подачи заявки и получения направления, чтобы повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По целевому набору сегодня уже внесены в законодательство ряд изменений. В этом году изменили подход к целевой подготовке специалистов. Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения",- сказал Мурашко.
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Он отметил, что в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются. Так, в 2022-2023 году по программе "вуз-регион" практически 70% свои обязательства выполнили, при том что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре, пояснил министр.
 
ПМЭФ-2024ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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