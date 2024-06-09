В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя
В КБР проверяют информацию в соцсетях об убийстве краснокнижного бурого медведя
© Depositphotos.com / TylinekОхотничье ружье
© Depositphotos.com / Tylinek
Охотничье ружье. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную книгу республики бурого медведя, сообщило министерство в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором жители селения Бабугент в Черекском районе на автомобиле преследуют бегущего по обочине дороги медведя, позже в ролике демонстрируются кадры с убитым животным.
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"Восьмого июня в Черекском районе произошел отстрел одной особи медведя, предположительно схожего с кавказским бурым медведем, занесенным в Красную книгу КБР, как редкий либо исчезающий вид животного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками следственно-оперативной группы совместно с работниками минприроды КБР проведены мероприятия по установлению круга лиц, причастных к отстрелу, с места происшествия изъяты гильзы, установлено использованное оружие и его владелец.
"В настоящее время сотрудниками Черекского РОВД проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняет минприроды.
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