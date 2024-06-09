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В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя - РИА Новости, 09.06.2024
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16:17 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/medved-1951792330.html
В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя
В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя - РИА Новости, 09.06.2024
В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя
Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:17
2024-06-09T16:17
происшествия
черекский район
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную книгу республики бурого медведя, сообщило министерство в Telegram-канале. Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором жители селения Бабугент в Черекском районе на автомобиле преследуют бегущего по обочине дороги медведя, позже в ролике демонстрируются кадры с убитым животным. "Восьмого июня в Черекском районе произошел отстрел одной особи медведя, предположительно схожего с кавказским бурым медведем, занесенным в Красную книгу КБР, как редкий либо исчезающий вид животного", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудниками следственно-оперативной группы совместно с работниками минприроды КБР проведены мероприятия по установлению круга лиц, причастных к отстрелу, с места происшествия изъяты гильзы, установлено использованное оружие и его владелец. "В настоящее время сотрудниками Черекского РОВД проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняет минприроды.
https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html
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происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)
Происшествия, Черекский район, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя

В КБР проверяют информацию в соцсетях об убийстве краснокнижного бурого медведя

© Depositphotos.com / TylinekОхотничье ружье
Охотничье ружье - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Depositphotos.com / Tylinek
Охотничье ружье. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную книгу республики бурого медведя, сообщило министерство в Telegram-канале.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором жители селения Бабугент в Черекском районе на автомобиле преследуют бегущего по обочине дороги медведя, позже в ролике демонстрируются кадры с убитым животным.
«
"Восьмого июня в Черекском районе произошел отстрел одной особи медведя, предположительно схожего с кавказским бурым медведем, занесенным в Красную книгу КБР, как редкий либо исчезающий вид животного", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудниками следственно-оперативной группы совместно с работниками минприроды КБР проведены мероприятия по установлению круга лиц, причастных к отстрелу, с места происшествия изъяты гильзы, установлено использованное оружие и его владелец.
"В настоящее время сотрудниками Черекского РОВД проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняет минприроды.
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ПроисшествияЧерекский районКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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