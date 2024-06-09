https://ria.ru/20240609/medved-1951792330.html

В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя

В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя - РИА Новости, 09.06.2024

В КБР начали проверку после убийства занесенного в Красную книгу медведя

Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:17

2024-06-09T16:17

2024-06-09T16:17

происшествия

черекский район

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 9 июн – РИА Новости. Минприроды и полиция Кабардино-Балкарии проводят проверку после публикации в соцсетях о том, что в одном из сел местные жители застрелили занесенного в Красную книгу республики бурого медведя, сообщило министерство в Telegram-канале. Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором жители селения Бабугент в Черекском районе на автомобиле преследуют бегущего по обочине дороги медведя, позже в ролике демонстрируются кадры с убитым животным. "Восьмого июня в Черекском районе произошел отстрел одной особи медведя, предположительно схожего с кавказским бурым медведем, занесенным в Красную книгу КБР, как редкий либо исчезающий вид животного", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудниками следственно-оперативной группы совместно с работниками минприроды КБР проведены мероприятия по установлению круга лиц, причастных к отстрелу, с места происшествия изъяты гильзы, установлено использованное оружие и его владелец. "В настоящее время сотрудниками Черекского РОВД проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - уточняет минприроды.

https://ria.ru/20230915/medved-1896436606.html

черекский район

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, черекский район, кабардино-балкарская республика (кбр)