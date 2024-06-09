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Макрон начал встречу с правительством Франции - РИА Новости, 09.06.2024
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23:50 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/makron-1951835849.html
Макрон начал встречу с правительством Франции
Макрон начал встречу с правительством Франции - РИА Новости, 09.06.2024
Макрон начал встречу с правительством Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье проводит встречу с правительством страны после созыва досрочных выборов в Национальное собрание,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:50
2024-06-09T23:50
в мире
франция
эммануэль макрон
возрождение
европарламент
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье проводит встречу с правительством страны после созыва досрочных выборов в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского президента. "Эммануэль Макрон собрал вечером в воскресенье правительство в Елисейском дворце", - пишет агентство. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, возрождение, европарламент
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Возрождение, Европарламент
Макрон начал встречу с правительством Франции

Макрон проводит встречу с правительством Франции после созыва досрочных выборов

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вечером в воскресенье проводит встречу с правительством страны после созыва досрочных выборов в Национальное собрание, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение французского президента.
"Эммануэль Макрон собрал вечером в воскресенье правительство в Елисейском дворце", - пишет агентство.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на фоне низких предварительных результатов своей партии "Возрождение" на выборах в Европарламент выступил с видеообращением к французам, в котором заявил о решении распустить Национальное собрание страны и созвать внеочередные парламентские выборы, первый тур которых пройдет 30 июня.
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В миреФранцияЭммануэль МакронВозрождениеЕвропарламент
 
 
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