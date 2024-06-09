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Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:45 09.06.2024 (обновлено: 03:48 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона - РИА Новости, 09.06.2024
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:45
2024-06-09T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider.По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000-5 не подходят для боев на Украине."Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA", — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, F-16
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider.
По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000-5 не подходят для боев на Украине.
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"Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA", — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.
По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.
В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссияF-16
 
 
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