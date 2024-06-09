https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html

Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона - РИА Новости, 09.06.2024

Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона

Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:45

2024-06-09T03:45

2024-06-09T03:48

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider.По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000-5 не подходят для боев на Украине."Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA", — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.

https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, f-16