https://ria.ru/20240609/makron-1951720406.html
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона - РИА Новости, 09.06.2024
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:45
2024-06-09T03:45
2024-06-09T03:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет Business Insider.По мнению авиационных экспертов, опрошенных журналистами, истребители Mirage 2000-5 не подходят для боев на Украине."Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой "воздух-воздух" MICA", — заявил эксперт британского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк.По его словам, французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолеты для ВСУ. Мощные российские ракетные комплексы вынудят украинских летчиков летать на относительно малых высотах, что ограничит эффективность истребителей, добавил Бронк.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и организует подготовку украинских пилотов.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает провокацией заявления Макрона. Он добавил, что позиция президента Франции нагнетает напряженность на материке и не способствует какому-либо позитивному развитию событий.
https://ria.ru/20240609/protivostoyanie-1951716709.html
https://ria.ru/20240609/polsha-1951718404.html
украина
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5464f10c423a3d2cab3509345903b437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, F-16
Зеленскому сообщили тревожные новости после нового обещания Макрона
Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине