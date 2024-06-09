https://ria.ru/20240609/krym-1951729157.html
Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов
Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов - РИА Новости, 09.06.2024
Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов
Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - сказал Константинов агентству. По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%. "К приему туристов готовы около тысячи средств размещения различной категории общей вместимостью порядка 48 тысяч номеров. Июнь сегодня забронирован на 70-80% по ведущим крупным курортным комплексам, в целом бронировки на лето составляют более 60%", - сказал глава парламента. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html
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владимир константинов, сергей аксенов (политик), туризм
ПМЭФ-2024, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Туризм
Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов
Глава парламента Константинов: турпоток в Крым за пять месяцев вырос на 9%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
"За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - сказал Константинов агентству.
По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%.
"К приему туристов готовы около тысячи средств размещения различной категории общей вместимостью порядка 48 тысяч номеров. Июнь сегодня забронирован на 70-80% по ведущим крупным курортным комплексам, в целом бронировки на лето составляют более 60%", - сказал глава парламента.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов
.
Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.