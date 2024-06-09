https://ria.ru/20240609/krym-1951729157.html

Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов

Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов - РИА Новости, 09.06.2024

Крым за пять месяцев посетили 1,3 миллиона туристов, заявил Константинов

Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:19

2024-06-09T08:19

2024-06-09T08:19

пмэф-2024

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Крым за первые пять месяцев посетило 1,3 миллиона туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. "За январь-май 2024 года турпоток в Крым составил 1 миллион 325 тысяч туристов, что на 9% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - сказал Константинов агентству. По его словам, на сегодня объекты размещения загружены в среднем на 50%, что выше уровня прошлого года на 8%. "К приему туристов готовы около тысячи средств размещения различной категории общей вместимостью порядка 48 тысяч номеров. Июнь сегодня забронирован на 70-80% по ведущим крупным курортным комплексам, в целом бронировки на лето составляют более 60%", - сказал глава парламента. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. За последние 10 лет республику посетили 61 миллион туристов, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. Петербургский международный экономический форум прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240415/krym-1936228205.html

https://ria.ru/20240608/natsionalizatsiya-1951572573.html

https://ria.ru/20240607/pmef-1951255504.html

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владимир константинов, сергей аксенов (политик), туризм