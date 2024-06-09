https://ria.ru/20240609/koreya-1951795373.html
Сеул возобновил работу громкоговорителей на границе с КНДР, сообщили СМИ
Сеул возобновил работу громкоговорителей на границе с КНДР, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.06.2024
Сеул возобновил работу громкоговорителей на границе с КНДР, сообщили СМИ
Южная Корея возобновила пропагандистское вещание по громкоговорителям на границе с Северной Кореей в ответ на неоднократную отправку КНДР шаров с мусором на Юг, РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:40
2024-06-09T16:40
2024-06-09T16:40
южная корея
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СЕУЛ, 9 июн – РИА Новости. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание по громкоговорителям на границе с Северной Кореей в ответ на неоднократную отправку КНДР шаров с мусором на Юг, Северная Корея в ответ послала дополнительную партию шаров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных. Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что вещание по громкоговорителям возобновлено во второй половине дня в воскресенье, не сообщив дополнительных подробностей. Это первый раз, когда Южная Корея возобновила пропагандистское вещание против Пхеньяна вблизи границы с января 2016 года, когда южнокорейские военные использовали громкоговорители в ответ на четвертое ядерное испытание Северной Кореи. Возобновление трансляций по громкоговорителям произошло после того, как Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи одобрил эту меру на экстренном заседании в воскресенье. Ранее южнокорейские военные заявили, что восстановят все военные действия в районе демилитаризованной зоны и близлежащих к КНДР островов, которые были ограничены межкорейским военным соглашением, и полную ответственность за эту ситуацию лежит на Северной Корее. КНДР 28-29 мая и 1-2 июня отправила в сторону Сеула около тысячи шаров с мусором в ответ на запуски листовок южнокорейскими активистами. Пхеньян, в свою очередь, заявлял, что направил 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами нечистот, и пообещал впредь отвечать на каждый запуск антипхеньянских листовок отправкой на Юг в десятки раз большего количества "агитационного мусора". Южная Корея отреагировала на это полной приостановкой межкорейского военного соглашения и заявила о готовности возобновить пропагандистское вещание и военные учения на границе. Северная Корея с субботы снова начала отправлять шары с мусором в Южную Корею после того, как южнокорейские активисты опять отправили шары с пропагандистскими листовками в КНДР. По состоянию на 10.00 (04.00 мск) воскресенья в Южной Корее зафиксировали уже 300 шаров с мусором из КНДР, но к вечеру того же дня северокорейцы возобновили их отправку, поэтому ожидается, что число вырастет. Как и ранее, гражданам Южной Кореи разослали экстренное уведомление, указывающее быть осторожными, не приближаться к шарам и сообщить о находке в полицию или ближайшее армейское подразделение.
https://ria.ru/20240602/koreya-1950033895.html
https://ria.ru/20240604/rnkhap-1950344170.html
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https://ria.ru/20240609/kndr-1951724189.html
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южная корея, юг, пхеньян, в мире, сеул
Южная Корея, Юг, Пхеньян, В мире, Сеул
Сеул возобновил работу громкоговорителей на границе с КНДР, сообщили СМИ
Рёнхап: Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на границе с КНДР
СЕУЛ, 9 июн – РИА Новости. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание по громкоговорителям на границе с Северной Кореей в ответ на неоднократную отправку КНДР шаров с мусором на Юг, Северная Корея в ответ послала дополнительную партию шаров, передает агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных.
Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщило, что вещание по громкоговорителям возобновлено во второй половине дня в воскресенье, не сообщив дополнительных подробностей.
Это первый раз, когда Южная Корея возобновила пропагандистское вещание против Пхеньяна
вблизи границы с января 2016 года, когда южнокорейские военные использовали громкоговорители в ответ на четвертое ядерное испытание Северной Кореи.
Возобновление трансляций по громкоговорителям произошло после того, как Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи одобрил эту меру на экстренном заседании в воскресенье.
Ранее южнокорейские военные заявили, что восстановят все военные действия в районе демилитаризованной зоны и близлежащих к КНДР островов, которые были ограничены межкорейским военным соглашением, и полную ответственность за эту ситуацию лежит на Северной Корее.
КНДР 28-29 мая и 1-2 июня отправила в сторону Сеула около тысячи шаров с мусором в ответ на запуски листовок южнокорейскими активистами. Пхеньян, в свою очередь, заявлял, что направил 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами нечистот, и пообещал впредь отвечать на каждый запуск антипхеньянских листовок отправкой на Юг в десятки раз большего количества "агитационного мусора". Южная Корея отреагировала на это полной приостановкой межкорейского военного соглашения и заявила о готовности возобновить пропагандистское вещание и военные учения на границе.
Северная Корея с субботы снова начала отправлять шары с мусором в Южную Корею после того, как южнокорейские активисты опять отправили шары с пропагандистскими листовками в КНДР. По состоянию на 10.00 (04.00 мск) воскресенья в Южной Корее зафиксировали уже 300 шаров с мусором из КНДР, но к вечеру того же дня северокорейцы возобновили их отправку, поэтому ожидается, что число вырастет.
Как и ранее, гражданам Южной Кореи разослали экстренное уведомление, указывающее быть осторожными, не приближаться к шарам и сообщить о находке в полицию или ближайшее армейское подразделение.