https://ria.ru/20240609/kompleks-1951783692.html

В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс Новый Херсонес

В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 09.06.2024

В Севастополе откроется уникальный музейный комплекс Новый Херсонес

Строящийся уникальный музейный комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:08

2024-06-09T15:08

2024-06-09T15:08

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Строящийся уникальный музейный комплекс Новый Херсонес, включающий три музея, посвященные Христианству, Античности и Византии, а также Крыму и Новороссии откроется в конце июля, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Это будет три музея. Это уникальный музей Христианства, только один купол этого музея – точная копия константинопольской Софии... Таких музеев в мире нет ни по масштабу, ни по задумке. Туда планируется передать часть уникальных музейных ценностей, сейчас обсуждается, что именно туда будет передано. Второй музей – музей посвященный Крыму и Новороссии, он будет рассказывать об истории мест. И третий – конечно самый главный с точки зрения науки – музей Античности и Византии. Планируется что там будет создана Византийская кафедра. Севастополь станет центром изучения Византии в нашей стране" , - сказал Развожаев. Площадь музея Античности и Византии составит 20 тысяч квадратных метров, туда будут перемещены находки, которые были сделаны ранее на территории Херсонеса, добавил он. "Это почти 7 миллионов находок, причем уникальных, по оценкам специалистов... около 2 миллионов экспонатов имеют высочайшую историческую и художественную ценность. Это будет большое событие в научном и культурном мире... откроют уже этим летом, в конце июля", – добавил губернатор. Новый Херсонес – историко-археологический парк, который создается в исторической части Севастополя у музея – заповедника Херсонес Таврический , входит в большой культурный кластер, строящийся в прибрежной части города-героя. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240609/krym-1951756802.html

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севастополь, новороссия, херсонес, михаил развожаев, общество