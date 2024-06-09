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Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:06 09.06.2024 (обновлено: 12:12 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/kofe-1951725789.html
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию - РИА Новости, 09.06.2024
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию
Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:06
2024-06-09T12:12
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ."Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать. По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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бразилия, россия, вьетнам, экономика
ПМЭФ-2024, Бразилия, Россия, Вьетнам, Экономика
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию

Посол в России Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%

© Fotolia / kayccoЗерна кофе
Зерна кофе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Fotolia / kaycco
Зерна кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.
Посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Перу хотела бы расширить экспорт кофе в Россию, заявил посол в Москве
30 марта, 06:23
При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать.
По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
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