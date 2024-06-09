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Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию - РИА Новости, 09.06.2024
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию
Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T07:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ."Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать. По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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бразилия, россия, вьетнам, экономика
ПМЭФ-2024, Бразилия, Россия, Вьетнам, Экономика
Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию
Посол в России Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.
"Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.
При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать.
По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8