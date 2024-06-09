https://ria.ru/20240609/kofe-1951725789.html

Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию

Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию - РИА Новости, 09.06.2024

Бразилия рассчитывает нарастить поставки кофе в Россию

Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T07:06

2024-06-09T07:06

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Бразилия работает над увеличением поставок кофе в Россию и надеется, что они вырастут на 20 процентов, заявил бразильский посол Родриго де Лима Баэна Соарес в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ."Идет тенденция к росту экспорта кофе в Россию. Надеемся, что вырастет как минимум на 20 процентов", — сказал он.При этом, по словам посла, цена на кофе зависит от множества факторов, в том числе климатических изменений, которые сложно предсказать. По итогам прошлого сельскохозяйственного года Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики увеличился на 1,8 процента — до 94 миллионов мешков, а вот робусты, наоборот, сократился на два процента, до 74,2 миллиона мешков. При этом в нынешнем году ожидается, что мировое потребление кофе вырастет на 2,2 процента — до 177 миллионов мешков, а наибольший вклад в это внесут страны-непроизводители. По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмилы Рокотянской, мировые цены на кофе растут из-за экстремальной погоды: в Бразилии, ключевом производителе арабики, идут проливные дожди, а во Вьетнаме, производящем сорт робуста, засуха. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости — информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20240330/peru-1936774600.html

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бразилия, россия, вьетнам, экономика