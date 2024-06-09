https://ria.ru/20240609/kitay-1951782814.html

В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США

В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 09.06.2024

В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США

Китай в последние несколько месяцев показал более высокую готовность к взаимодействию с США по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, это... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T15:04

2024-06-09T15:04

2024-06-09T15:04

китай

сша

вашингтон (штат)

джейк салливан

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Китай в последние несколько месяцев показал более высокую готовность к взаимодействию с США по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, это начало диалога, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, добавив при этом, что Вашингтон будет стремиться к обладанию надежными средствами ядерного сдерживания. "В последние несколько месяцев Китай показал большую, а не меньшую готовность взаимодействовать с нами по вопросам, связанным с распространением и контролем над вооружениями. Это зарождающиеся переговоры. Это совсем не похоже на такие интенсивные переговоры о контроле над вооружениями, которые были у нас с Советским Союзом в разгар холодной войны или в эпоху после нее с Россией, но это начало диалога, и мы продолжим идти по этому пути и в то же время обеспечим наличие у нас надежных средств ядерного сдерживания, чтобы США были в безопасности, как и наши союзники", - заявил Салливан в интервью телеканалу CBS News. По словам Салливана, Вашингтон обеспокоен "развитием ядерных арсеналов таких стран, как Китай, Россия и КНДР". Советник подчеркнул, что американские власти будут внимательно следить за ситуацией. Ранее посольство КНР в США сообщило, что Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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китай, сша, вашингтон (штат), джейк салливан