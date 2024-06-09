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В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 09.06.2024
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15:04 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/kitay-1951782814.html
В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США
В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США - РИА Новости, 09.06.2024
В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США
Китай в последние несколько месяцев показал более высокую готовность к взаимодействию с США по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, это... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T15:04
2024-06-09T15:04
китай
сша
вашингтон (штат)
джейк салливан
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Китай в последние несколько месяцев показал более высокую готовность к взаимодействию с США по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, это начало диалога, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, добавив при этом, что Вашингтон будет стремиться к обладанию надежными средствами ядерного сдерживания. "В последние несколько месяцев Китай показал большую, а не меньшую готовность взаимодействовать с нами по вопросам, связанным с распространением и контролем над вооружениями. Это зарождающиеся переговоры. Это совсем не похоже на такие интенсивные переговоры о контроле над вооружениями, которые были у нас с Советским Союзом в разгар холодной войны или в эпоху после нее с Россией, но это начало диалога, и мы продолжим идти по этому пути и в то же время обеспечим наличие у нас надежных средств ядерного сдерживания, чтобы США были в безопасности, как и наши союзники", - заявил Салливан в интервью телеканалу CBS News. По словам Салливана, Вашингтон обеспокоен "развитием ядерных арсеналов таких стран, как Китай, Россия и КНДР". Советник подчеркнул, что американские власти будут внимательно следить за ситуацией. Ранее посольство КНР в США сообщило, что Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
https://ria.ru/20240606/ukraina-1950727921.html
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китай
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китай, сша, вашингтон (штат), джейк салливан
Китай, США, Вашингтон (штат), Джейк Салливан
В Белом доме заявили о готовности Китая к диалогу с США

Советник Белого дома Салливан: Китай показал готовность к взаимодействию с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Китай в последние несколько месяцев показал более высокую готовность к взаимодействию с США по проблемам распространения вооружений и контроля над ними, это начало диалога, заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, добавив при этом, что Вашингтон будет стремиться к обладанию надежными средствами ядерного сдерживания.
"В последние несколько месяцев Китай показал большую, а не меньшую готовность взаимодействовать с нами по вопросам, связанным с распространением и контролем над вооружениями. Это зарождающиеся переговоры. Это совсем не похоже на такие интенсивные переговоры о контроле над вооружениями, которые были у нас с Советским Союзом в разгар холодной войны или в эпоху после нее с Россией, но это начало диалога, и мы продолжим идти по этому пути и в то же время обеспечим наличие у нас надежных средств ядерного сдерживания, чтобы США были в безопасности, как и наши союзники", - заявил Салливан в интервью телеканалу CBS News.
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По словам Салливана, Вашингтон обеспокоен "развитием ядерных арсеналов таких стран, как Китай, Россия и КНДР". Советник подчеркнул, что американские власти будут внимательно следить за ситуацией.
Ранее посольство КНР в США сообщило, что Китай готов к контактам по теме ядерного нераспространения.
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, 1968, действует с 1970) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран (СССР, США, Великобритания, Франция и Китай), и запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
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