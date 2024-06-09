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На Кипре избрали евродепутатом 24-летнего ютубера - РИА Новости, 09.06.2024
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22:56 09.06.2024 (обновлено: 22:58 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/kipr-1951832337.html
На Кипре избрали евродепутатом 24-летнего ютубера
На Кипре избрали евродепутатом 24-летнего ютубера - РИА Новости, 09.06.2024
На Кипре избрали евродепутатом 24-летнего ютубера
Независимый кандидат, 24-летний ютубер Фидиас Панайоту избран депутатом Европарламента от Кипра, сообщает сайт газеты "Филелефтерос", называя это сюрпризом... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:56
2024-06-09T22:58
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АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. Независимый кандидат, 24-летний ютубер Фидиас Панайоту избран депутатом Европарламента от Кипра, сообщает сайт газеты "Филелефтерос", называя это сюрпризом выборов. Кипр избрал шестерых евродепутатов, в европейский парламент переизбраны три депутата и избраны трое новых. Согласно экзит-поллам, инфлюенсер, ютубер и тиктокер Панайоту занял третье место по количеству голосов. Панайоту заявил в прямом эфире телеканала Sigma, что не может поверить в свою победу и потрясен результатами выборов. "То, что происходит, шокирует, я не верю", - сказал Панайоту. По его словам, он понимает масштаб ответственности. "Люди поверили в нового человека, во что-то другое. Чтобы этот путь был открыт для других Фидиасов в будущем, я должен быть образцовым депутатом Европарламента", - сказал он. На вопрос, к какой политической группе он присоединится, он ответил, что попытается создать свою собственную политическую группу из других независимых кандидатов. Официальные итоги выборов пока не подведены. Согласно экзит-поллу, проведенному Кипрской радиовещательной корпорацией, правящая правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) набирает от 22,7% до 25,3% и получит два места в Европарламенте, оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) - от 21,7% до 24,3 (одно место). Панайоту получит от 15,8% до 18,2% голосов. Еще по одному месту получат крайне правая ЭЛАМ (от 10,5% до 12,5% голосов) и Демократическая партия ДИКО (от 8,1% до 9,9%). "Фидиас Панайоту стал большим сюрпризом сегодняшнего голосования", - пишет газета. "Феномен Фидиаса – кипрский. Ему удалось вызвать политическое землетрясение. Присутствие на выборах молодого ютубера, максимально использующего социальные сети, с неполитической речью, без политических позиций и целей, дало эффект. Ему удалось переломить ситуацию и изменить карту выборов. Ему удалось изменить географию и пространственное планирование партийного образования", - говорится в комментарии газеты. По ее мнению, Панайоту удалось использовать разочарование граждан в политической системе и привести молодежь на избирательные участки, за него проголосовали люди молодого возраста. Как отмечает издание, кандидат на протяжении всей предвыборной кампании отправлял "импровизированные" послания, появлялся на телевизионных экранах, "читая по тексту проповедь". "Этот случай нуждается в глубоком анализе. Феномен Фидиаса был "порожден" политической системой с ее неспособностью найти выходы и решения. Он был "порожден" традиционной партийной системой и истеблишментом, которые, казалось, не могли понять его ни до, ни после выборов", - полагает издание. "Высокий процент г-на Панайоту и его избрание - это поражение политической системы в целом, а не его победа. Но так часто бывает на выборах. Есть и карательное голосование, которое впервые достигло цифры около 20 процентов. Очевидно, что общество меняется, а партии, похоже, этого не замечают. Фидиас Панайоту не является решением. Он не может предложить решения, и, очевидно, в какой-то момент, позже, когда он поедет в Брюссель, он это поймет", - отмечает обозреватель газеты. Газета отмечает также, что, несмотря на серьезные внутренние проблемы, возникшие в результате президентских выборов и тяжелого поражения, ДИСИ удалось сохранить свое лидерство. АКЭЛ является одним из неудачников европейских выборов, она потеряла одно место, сократив свой процент голосов. В числе проигравших - партии так называемого "среднего класса", отмечает издание.
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в мире, кипр, брюссель, европарламент
В мире, Кипр, Брюссель, Европарламент
На Кипре избрали евродепутатом 24-летнего ютубера

Киприоты избрали депутатом Европарламента 24-летнего ютубера Панайоту

© Pixabay / Dimitris VetsikasКипр
Кипр - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Pixabay / Dimitris Vetsikas
Кипр. Архивное фото
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АФИНЫ, 9 июн – РИА Новости. Независимый кандидат, 24-летний ютубер Фидиас Панайоту избран депутатом Европарламента от Кипра, сообщает сайт газеты "Филелефтерос", называя это сюрпризом выборов.
Кипр избрал шестерых евродепутатов, в европейский парламент переизбраны три депутата и избраны трое новых. Согласно экзит-поллам, инфлюенсер, ютубер и тиктокер Панайоту занял третье место по количеству голосов.
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Панайоту заявил в прямом эфире телеканала Sigma, что не может поверить в свою победу и потрясен результатами выборов.
"То, что происходит, шокирует, я не верю", - сказал Панайоту.
По его словам, он понимает масштаб ответственности. "Люди поверили в нового человека, во что-то другое. Чтобы этот путь был открыт для других Фидиасов в будущем, я должен быть образцовым депутатом Европарламента", - сказал он.
На вопрос, к какой политической группе он присоединится, он ответил, что попытается создать свою собственную политическую группу из других независимых кандидатов.
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Официальные итоги выборов пока не подведены. Согласно экзит-поллу, проведенному Кипрской радиовещательной корпорацией, правящая правоцентристская партия "Демократический сбор" (ДИСИ) набирает от 22,7% до 25,3% и получит два места в Европарламенте, оппозиционная Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ) - от 21,7% до 24,3 (одно место).
Панайоту получит от 15,8% до 18,2% голосов. Еще по одному месту получат крайне правая ЭЛАМ (от 10,5% до 12,5% голосов) и Демократическая партия ДИКО (от 8,1% до 9,9%).
"Фидиас Панайоту стал большим сюрпризом сегодняшнего голосования", - пишет газета.
"Феномен Фидиаса – кипрский. Ему удалось вызвать политическое землетрясение. Присутствие на выборах молодого ютубера, максимально использующего социальные сети, с неполитической речью, без политических позиций и целей, дало эффект. Ему удалось переломить ситуацию и изменить карту выборов. Ему удалось изменить географию и пространственное планирование партийного образования", - говорится в комментарии газеты.
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По ее мнению, Панайоту удалось использовать разочарование граждан в политической системе и привести молодежь на избирательные участки, за него проголосовали люди молодого возраста.
Как отмечает издание, кандидат на протяжении всей предвыборной кампании отправлял "импровизированные" послания, появлялся на телевизионных экранах, "читая по тексту проповедь".
"Этот случай нуждается в глубоком анализе. Феномен Фидиаса был "порожден" политической системой с ее неспособностью найти выходы и решения. Он был "порожден" традиционной партийной системой и истеблишментом, которые, казалось, не могли понять его ни до, ни после выборов", - полагает издание.
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"Высокий процент г-на Панайоту и его избрание - это поражение политической системы в целом, а не его победа. Но так часто бывает на выборах. Есть и карательное голосование, которое впервые достигло цифры около 20 процентов. Очевидно, что общество меняется, а партии, похоже, этого не замечают. Фидиас Панайоту не является решением. Он не может предложить решения, и, очевидно, в какой-то момент, позже, когда он поедет в Брюссель, он это поймет", - отмечает обозреватель газеты.
Газета отмечает также, что, несмотря на серьезные внутренние проблемы, возникшие в результате президентских выборов и тяжелого поражения, ДИСИ удалось сохранить свое лидерство. АКЭЛ является одним из неудачников европейских выборов, она потеряла одно место, сократив свой процент голосов. В числе проигравших - партии так называемого "среднего класса", отмечает издание.
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