https://ria.ru/20240609/kinolog-1951719743.html

Кинологи рассказали, как подготовить собаку к поездке

Кинологи рассказали, как подготовить собаку к поездке - РИА Новости, 09.06.2024

Кинологи рассказали, как подготовить собаку к поездке

Все собаки по-разному переносят долгие поездки, однако каждую можно подготовить к путешествию, чтобы не оставлять питомца надолго дома, в то же время есть... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T03:13

2024-06-09T03:13

2024-06-09T03:13

общество

владимир голубев (кинолог)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/31/1472443118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ffd225c95c0d1f5f78999b2aac2f6484.jpg

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Все собаки по-разному переносят долгие поездки, однако каждую можно подготовить к путешествию, чтобы не оставлять питомца надолго дома, в то же время есть породы, которые хорошо переносят дорогу и не теряются в новых местах, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. "Собака для многих из нас полноценный член семьи. Собираясь в отпуск, конечно, хочется взять её с собой. Но не все питомцы разделят с вами радость путешествий. Это будет зависеть от активности любимца, его характера, породы животного, возраста, состояния здоровья. В любом случае к поездке готовьте собаку заранее: приучайте к транспортному контейнеру, собирайте необходимые документы, изучайте правила перевозки животных, проживания в отелях", – сказал Голубев. Он отметил, что хоть чаще всего вместе с владельцами и путешествуют небольшие собаки-компаньоны, которым из-за размеров и спокойного характера комфортно в любом месте, где есть любимый хозяин, подготовить к поездке можно любую собаку. Кроме того, для некоторых маленьких собак в силу их воспитания, характера и особенностей здоровья путешествие может быть в тягость. А некоторые крупные псы, наоборот, будут прекрасно себя чувствовать, хорошо себя вести и получать удовольствие от совместного отдыха. Особое внимание, по словам кинолога, следует уделить состоянию здоровья питомца. Так, если у собаки есть хронические заболевания или если питомец болен, лучше отказаться от совместной поездки и оставить её дома под присмотром профессионалов. Кроме того, стоит подумать, как питомец переносит тот или иной климат. Например, хаски или среднеазиатской овчарке может быть жарко, если им придется долгое время находится в очень теплом климате, а вот собаке без шерсти будет холодно в тех местах, где будет постоянная минусовая температура, предупредил Голубев. Он также указал на то, что неусидчивых и активных собак придётся периодически выгуливать во время поездки. Кроме того, важно заняться воспитанием до поездки: собака должна знать и хорошо выполнять все основные команды, чтобы в путешествии хозяину было комфортно, а питомцу безопасно. "Не существует специальных пород собак-путешественников, но есть питомцы, которые отлично переносят дорогу и любят изучать окружающий мир. Для путешествий подойдут следующие породы собак: вельш-корги пемброк, бордер-колли, шелти, австралийская овчарка, лабрадор ретривер, джек рассел терьер", - рассказал президент РКФ. В то же время, по его словам, в первую очередь нужно ориентироваться на питомца. Если собака любит многочасовые прогулки, хорошо переносит любой климат и дорогу, то с ней можно отправляться в любую точку мира. Отличными напарниками для долгих путешествий станут в меру активные и любознательные некрупные собаки с дружелюбным характером, которым не требуется специальный уход.

https://ria.ru/20240602/kinolog-1949953276.html

https://ria.ru/20240526/kinolog-1948389596.html

https://ria.ru/20240519/kinolog-1946957881.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), россия