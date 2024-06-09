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"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 09.06.2024 (обновлено: 18:05 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/kiev-1951796128.html
"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 09.06.2024
"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве
Киев может оказаться под ударом, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T16:49
2024-06-09T18:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
андрей белоусов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев может оказаться под ударом, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ больше ничему не могут противостоять вне зависимости от того, куда захотят дальше продвигаться российские войска. ВСУ находятся на грани коллапса, а многие военные дезертируют, пояснил Макгрегор."Мы узнаем больше, когда Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город", — добавил полковник.При этом бывший военный признал, что Запад не может сдерживать или управлять этой катастрофой, поэтому необходимо остановить ее как можно быстрее.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951791571.html
https://ria.ru/20240609/voyna-1951787997.html
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в мире, киев, украина, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Андрей Белоусов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

Макгрегор: российские войска могут дойти до Киева, если потребуется

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев может оказаться под ударом, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро", — отметил он.
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Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ больше ничему не могут противостоять вне зависимости от того, куда захотят дальше продвигаться российские войска. ВСУ находятся на грани коллапса, а многие военные дезертируют, пояснил Макгрегор.
"Мы узнаем больше, когда Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город", — добавил полковник.
При этом бывший военный признал, что Запад не может сдерживать или управлять этой катастрофой, поэтому необходимо остановить ее как можно быстрее.
В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаАндрей БелоусовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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