https://ria.ru/20240609/kiev-1951796128.html

"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве - РИА Новости, 09.06.2024

"Очень быстро". Зеленскому сообщили пугающие новости о Киеве

Киев может оказаться под ударом, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T16:49

2024-06-09T16:49

2024-06-09T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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андрей белоусов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Киев может оказаться под ударом, предположил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Я думаю, что сам Киев может оказаться если не в осаде, то подвергнуться нападению с севера, с востока и с юга очень быстро", — отметил он.Владимира Зеленского предупреждают, что ВСУ больше ничему не могут противостоять вне зависимости от того, куда захотят дальше продвигаться российские войска. ВСУ находятся на грани коллапса, а многие военные дезертируют, пояснил Макгрегор."Мы узнаем больше, когда Зеленский и его маленькая отважная группа друзей упакуют деньги в самолет, поезд или что-то еще и попытаются покинуть город", — добавил полковник.При этом бывший военный признал, что Запад не может сдерживать или управлять этой катастрофой, поэтому необходимо остановить ее как можно быстрее.В конце мая министр обороны Андрей Белоусов рассказал, что Украина в мае этого года потеряла более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. Он также отметил, что западные страны, поставляя Киеву оружие, передавая разведывательные данные и осуществляя подготовку украинских солдат, эскалируют и затягивают вооруженный конфликт в этой стране.

https://ria.ru/20240609/spetsoperatsiya-1951791571.html

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в мире, киев, украина, андрей белоусов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша